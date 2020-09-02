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понедельник, 07 сентября 2020 00:20

Травяной комплекс быстро уменьшает проявления псориаза

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- 10 лет псориаз не давал жить. Кожа на локтях и коленях покрылась красными бляшками. Они шелушились, жгли. Постоянно мучил зуд, - рассказывает 44-летняя Инна Давидюк из Полтавы. - Чем только не мазала кожу, через месяц-два болячка возвращалась.

Заказала средства на основе целебных растений у травницы Татьяны Павловны Радионовой. После курса применения покраснение на пораженных участках сразу уменьшилось.

- Благодаря травам удалось добиться устойчивого результата, - продолжает. - Уже полгода нет новых бляшек, а старые поблекли. Кожа приобрела здоровый вид, исчезла сухость.

- Псориаз известен человечеству с давних времен. Когда его называли "Роза дьявола", - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - А от людей, страдающих этим недугом, шарахались, как от прокаженных, боясь "подцепить заразу". Псориазом нельзя заразиться. Обычно он передается по наследству, даже через поколения. Супругам не стоит зачинать детей, если один из пары страдает псориазом и находится в стадии обострения. Псориаз может привести к серьезным осложнениям, например, псориатическому артриту.

Спровоцировать развитие болезни может стресс, злоупотребление острой, жирной пищей, овощами и фруктами с красным пигментом, алкоголем. Псориаз поражает людей любого возраста. Чем раньше он проявляется, тем агрессивнее протекает.

- Рекомендую свой натуральный комплекс от псориаза. Он эффективен и помогает на протяжении не одного десятилетия. Эти средства делаю по старинной семейной рецептуре. В комплекс входят крем и "живая водичка". Так называю ее за целебные свойства. Средствами нужно протирать пораженные участки. Они смягчают и очищают кожу, уменьшают раздражение. Сбор из целебных трав и корней следует принимать внутрь. Он не дает псориазу подпитываться, предотвращает обострение. Эти средства натуральные, без побочных действий. Не вызывают привыкания. Комплекс быстро дает оздоровительный эффект, уменьшает проявления псориаза.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

Узнать больше о псориазе можно на официальном сайте

www.travnik.kharkov.ua.

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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