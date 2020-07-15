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понедельник, 20 июля 2020 05:06

Травы помогут избавиться от хронического простатита

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— Уже думал, что наконец избавился от простатита, — говорит 66-летний Юрий Лискевич из Львова. — Зимой прошел целый курс, тогда восстановилось мочеиспускание. Стал по ночам нормально спать, потому что не приходилось по несколько раз срываться в туалет. Месяц тому назад симптомы вернулись. Обследования теперь показали хроническую форму.

Простатит, то есть воспаление предстательной железы, — самый распространенный недуг у мужчин. Может развиться из-за инфекции или малоподвижного образа жизни, переохлаждения, частых запоров, снижения половой активности и неправильного питания. Из-за этого в органах малого таза нарушается кровообращение и образуется воспалительный процесс.

Острая форма начинается с повышения температуры, озноба. Специфическими признаками является острая боль в паху и промежности, частые позывы в туалет в ночное время, затрудненное мочеиспускание. Однако чаще недуг протекает в хронической форме, без ярких признаков. Температура остается неизменной, но возникает затрудненный отток мочи. Часто сопровождается циститом — воспалением мочевого пузыря.

— От хронического простатита избавиться сложнее, — говорит травница Татьяна Павловна Радионова. — Но лучшее средство для борьбы с ним - целебные травы. Чтобы простатит не вернулся, надо действовать немедленно. Поэтому для эффективной борьбы с недугом рекомендую свой натуральный комплекс из трав и корней. Он снимает симптомы, избавляет от боли. При выполнении всех моих рекомендаций получите отличный результат.

Средства от простатита изготовлены по старинной семейной рецептуре. В комплекс входит бальзам для приема внутрь и мазь в задний проход.

— Травы снимают воспаление, нормализуют мочеиспускание, восстанавливают работу простаты. А "эликсир молодости для мужчин" возвращает половую активность. Свои средства я высылаю по почте. Они не имеют химических и гормональных составляющих, безвредны для организма.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

www.travnik.kharkov.ua.

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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