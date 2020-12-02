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Травы лучше всего помогают при псориазе

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- В этом году здоровье подвело. То давление скакало, то сердце кололо. Еще месяц пришлось на успокоительном сидеть, потому что переживала из-за потери работы. От стресса обострился псориаз. Кожа прямо пекла от зуда. Локти покрылись красными бляшками. Пришлось рукава закатывать, потому что терлись об одежду и болели, - говорит 55-летняя Мария Попова из города Бар Жмеринского района Винницкой области.

- Не знала, чем спасаться. Поэтому стала мазаться жирным кремом, чтобы снять сухость кожи. Легче становилось на час, тогда снова чувствовалось зуд в пораженных участках. Когда изменила питание и пропила витамины для иммунитета, бляшки немного поблекли, но зуд остался. Когда пожаловалась соседке на свою беду, та посоветовала взять средства на основе целебных трав у Татьяны Павловны Радионовой. Они когда-то помогли ее свекру избавиться от псориаза. Заказала без колебаний, потому что почитала много хороших отзывов об этом травяном комплексе.

В него входят крем и "живая водичка" для наружного применения, сбор из 20 целебных растений и корней - внутрь. Средства натуральные, не содержат химических составляющих и гормонов. Не имеют побочных действий и привыкания.

- Псориазные бляшки промокала "живой водичкой" как антисептиком. Тогда наносила крем, который смягчал кожу, снимал жжение. Через несколько дней покраснение уменьшилось, а кожа на локтях перестала шелушиться. После целого курса получила хороший результат. Считаю, что травы лучше всего помогают при псориазе, - добавляет Мария.

Травяной сбор для приема усиливает положительный эффект при борьбе с псориазом. Восстанавливает клетки печени, снимает воспаление поджелудочной железы, успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет.

- Все мои средства натуральные, изготовлены по проверенной старинной семейной рецептуре. Они помогли множеству людей, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - При использовании травяного комплекса от псориаза вы получите длительную ремиссию и будете чувствовать себя здоровым человеком. Улучшение заметно уже на третий-четвертый день применения. Постепенно кожа приобретает здоровый вид, исчезают раздражение и неприятные ощущения. Полный курс и закрепление полученного результата защищает от новых проявлений болезни.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет почтой по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с псориазом, демодекозом, герпесом, опоясывающим герпесом, грибком, простатитом, циститом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, гайморитом, бронхитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой www.travnik.kharkov.ua.

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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