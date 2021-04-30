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воскресенье, 02 мая 2021 08:20

Ликвидировали террориста №1

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Ликвидировали террориста №1
Сайт Федерального бюро расследований, в котором Бен Ладен был в списке наиболее разыскиваемых террористов до 3 мая 2011-го. Фото ФБР США

Спецслужбы США 2 мая 2011-го в Пакистане ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.

Усама бен Ладен был лидером организации "Аль-Каида", ответственного за террористический акт 11 сентября 2001-го в США, а также много других терактов. Входил в список "самых разыскиваемых террористов" ФБР. Бен Ладен обвинил Соединенные Штаты в распространении сексуального разврата, гомосексуализма, наркомании. США объявили его террористом №1 после терактов у американских посольств в Кении и Танзании еще в 1998-м.

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Со времени терактов 11 сентября о смерти Усамы бен Ладена заявляли шесть раз. Однако лишь 2 мая 2011-го в результате тайной спецоперации террорист погиб. Убитый членами спецподразделения военно-морских сил США в своем доме в городе Абботтабад в 50 км от Исламабада. Вместе с ним убиты один из его старших сыновей и погибла жена. Считается, что террориста убили выстрелом в голову при попытке оказать сопротивление.

Сообщение о смерти подтвердили в "Аль-Каиде", а также лично президент США Барак Обама. Обстоятельства смерти террориста до сих пор не обнародованы. После завершения атаки американцы доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации. В тот же день с соблюдением мусульманских обычаев похоронили его в Аравийском море.

Бывший лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бин Ладен завещал $ 29 млн на цели джихада. Об этом говорится в одном из 113 рассекреченных американской разведкой документов, найденных в 2011 году после уничтожения террориста в его доме в Пакистане.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
мая

Ликвидировали террориста №1

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