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понедельник, 03 мая 2021 08:20

Открыли первый конный трамвай

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Открыли первый конный трамвай
Первый трамвай и территории современной Украины открыли в 1880-м во Львове. Автор: Львовяне за электротранспорт

Первый в Украине конный трамвай открыли во Львове 3 мая 1880-го. Через два дня за проезд начали брать плату.

Конкурс на строительство львовской конки выиграла компания "Societa Triestina Tramway" с Триеста, современная Италия. Трамвай курсировал от железнодорожного вокзала двумя маршрутами: по улице Городецкой в ​​казармы Фердинанда и к площади Мытной. График движения трамваев подстроили под расписание прибытия поездов - чтобы гости города всегда могли застать вагон начеку. Первый маршрут в пять остановок был длиной 3,8 км. Его вагоны темно-коричневого цвета с надписью Tramwaj lwowski тянули лошади.

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По улицам вверх вагоны тянули три лошади, а вниз - один. Когда выпадал снег, их количество увеличивали до четырех. Средняя скорость движения составляла 6,4 км / ч. Пути были дубовыми. По будням курсировали 8 вагонов. В вагоны запрягали посменно 75 лошадей. Пассажиров-безбилетников наказывали общественными работами: один день резали корм для лошадей.

Трамвай перевозил за год в среднем 1867000 пассажиров. Полностью движение конного трамвая прекратили 29 декабря 1908-го. Лошадей распродали, а вагоны переделали в прицепные для электрического трамвая. Во Львове открыли маршрут электрического трамвая. Он стал вторым в Украине, после Киева.

Общую краевую выставку открыли 5 июня 1894-го во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края - размещена на площади около 50 га, расположенной на верхней террасе живописного Стрыйского парка.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
мая

Открыли первый конный трамвай

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