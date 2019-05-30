Стопу ночью выравнивают ремешками

- Тепло пришло, а обуть стоящего ничего не могу. Так ждала родов, чтобы можно было встать на каблуки. Не получается, потому что возникла проблема. Врач сказал, что из-за гормональных сбоев у меня начала расти кость на ноге возле большого пальца. Такое же было у моего отца, - рассказывает киевлянка Леся Плакидюк, 29 лет. - Пока ношу бандаж, чтобы сжать стопу. Обувь не поможет, потому что натирает, и косточка воспаляется.

- Проблема у людей есть, а названия ей нет. Чтобы хоть как-то выделять эту болезнь, ученые назвали ее халюс вальгус - в переводе искривленный палец, - рассказывает Григорий Максимец, 44 года, ортопед из Пуща-Водицы Киевской области. - Чтобы уменьшить нагрузку на стопу, надо ее распределить. Для этого кладут в обувь ортопедические стельки, останавливают деформацию.

Болезнь передается генетически или от ношения неудобной обуви с узким носком. Также влияет каблук выше 5 см, так как увеличивается давление на переднюю часть стопы и пальцы вдавливаются в туфли. Постепенно передняя часть стопы расширяется. Приходится покупать обувь на два размера больше. Кроме этого, человек чувствует острую боль.

- Меня не перестают удивлять пациенты. Чего только ни придумывают, чтобы обойти больницу стороной. Посыпают землей с кладбища и измельченным аспирином с йодом. Это все равно, что у человека кривые ноги. Их чем угодно мажь, они не выпрямятся.

Если палец уже искривлен, его надо выровнять и поставить на место. Стоит прикрепить ремешками на стопу пластиковую шину, которая за ночь оттягивает большой палец. На это уходит несколько месяцев. Ноги перестают болеть.

- Без лечения человеку становится трудно ходить. И тогда уже придется делать операцию. Вырезают косточку и закрепляют большой палец в правильном положении. Перед тем делают рентген стопы стоя, чтобы видеть ее во время нагрузки. Через два дня после удачного удаления можно ступать на ногу. Затем всю жизнь носить ортопедическую обувь. Надо учитывать, что после операции часто болят ноги на погоду.