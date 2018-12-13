Проблему со зрением видно по фотографии

- Фотография поможет выявить ухудшение зрения у ребенка, - рассказывает Юрий Баринов, 53 года, заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

- Ее нужно делать со вспышкой в ​​темной комнате. Если цвет глаза отличается от привычного красного, можно заподозрить катаракту, врожденную близорукость, дальнозоркость или глаукому.

Фотографировать нужно ребенка хотя бы раз в год, пока не вырастет. Роговица здорового глаза прозрачна и на фото есть розовый рефлекс. При глаукоме она отекшая и мутная, элементы радужки размыты. Когда один зрачок красный, второй - зеленый, можно заподозрить злокачественную опухоль сетчатки.

Если врач подтвердит у ребенка глаукому, необходима операция. Ждать опасно. У детей болезнь развивается очень быстро и заканчивается слепотой.

- Сейчас дети много проводят времени с телефонами и планшетами. Тогда реже моргают - до 10-15 раз в минуту, а в норме нужно 20-30 раз. Чтобы глаза меньше уставали, полезно играть в настольный теннис. Нет возможности - наклейте на окно метку и попросите малыша время от времени поглядывать на нее, а потом переводить взгляд вдаль.