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пятница, 21 декабря 2018 05:26

При болезнях опорно-двигательного аппарата поможет ортоплазма

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— Из-за артритов и артрозов человек терпит острую боль. Ограничен в движениях, испытывает сильный дискомфорт по утрам. Появляются отечность и покраснение в области суставов. Избавиться от болезненных симптомов и их причин поможет процедура ортоплазмы, - говорит 36-летний Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазма — современный перспективный метод лечения патологий опорно-двигательного аппарата. Ее применяют при артрозах, артритах, подагре, остеохондрозе, переломах и межпозвоночных грыжах, периартритах, замедленном сращивании переломов костей, растяжениях связок и мышц.

— Из вены больного берем необходимое количество крови. С помощью центрифуги выделяем плазму, которая обогащена тромбоцитами. Вводим в пораженный сустав. Тромбоциты содержат факторы роста, восстанавливающие повреждения. Их высокая концентрация запускает естественную регенерацию мышц, связок, хрящей и костей. Организм излечивается с минимальным медицинским вмешательством и без посторонних химических веществ, — продолжает Сергей Владимирович.

Курс состоит из трех-пяти инъекций с промежутками в три-десять дней. Метод разрешен с 16 лет. Эффект от лечения действует до 10 месяцев. При сложных формах заболевания лечение нужно повторять.

— Ортоплазма безвредна, поскольку не предусматривает применение медикаментов. Хорошо сочетается с другими лечебно-профилактическими методами. После нескольких процедур исчезают болевые и дискомфортные ощущения, отеки, восстанавливается объем суставной жидкости, снимается спазм, увеличивается подвижность, происходит ускоренное заживление травм.

Процедуру ортоплазмы в "Ортомед Просперитас" только в этом году сделали уже более двух тысяч пациентов.

Клиника в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

тел: (0532) 58-03-08,

(066) 285-25-48, (067) 186-55-70

С услугами медучреждения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Анна ЛАКИЗА
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