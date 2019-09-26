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понедельник, 30 сентября 2019 05:15

При артрозе, артрите и остеохондрозе поможет процедура ортоплазма

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- При артрозе, артрите, остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах, периартритах, замедленном сращении переломов костей, повреждениях связок и мышц поможет новейшая процедура - ортоплазма. Она облегчает жизнь людям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазма - современный метод лечения опорно-двигательного аппарата. Ее позволяют людям с 16 лет. Процедура занимает полчаса, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергии. Курс лечения составляет три-пять сеансов через три-десять дней.

- Кровь из вены пациента обрабатывают в центрифуге. Выделяется плазма, которая имеет максимальную концентрацию тромбоцитов. Они содержат факторы роста - способствуют естественной регенерации мышц, связок, хрящей и костей. Инъекция плазмы в пораженный сустав излечивает организм. Разрастаются сосуды, улучшаются кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, исчезают отеки, проходит боль. Количество введенной плазмы и места инъекций врач определяет индивидуально, - добавляет Сергей Владимирович.

Ортоплазма полностью безопасна, не вызывает аллергии и побочных реакций, поскольку не предполагает использование медикаментов.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы, принимает невропатолог. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел .: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 285 25 48, 0 (67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Анна ЛАКИЗА
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30
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