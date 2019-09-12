Полипы в кишечнике удаляют петлей

- К проблемам с туалетом привык. Дочь винит, что это все моя привычка плотненько поесть и лечь, чтобы сало завязалось. Но я когда натружусь на огороде, то, кажется, вола бы съел, - жалуется Игорь Осипенко, 57 лет, из города Стебник Львовской области. - Особенно часто такое бывает, когда помотают нервы на работе. После этого у меня "задержка" до недели бывает. Тогда пью слабительные горстями.

- Возраст и стрессы - самые большие враги кишечника. Со временем ухудшается кровоснабжение и замедляется его моторика. Но на слабительные не надо подсаживаться. Они токсичны и вызывают зависимость. Постепенно кишка перестает реагировать на малую дозу, приходится ее увеличивать, - отмечает Федор Ковальчук, 43 года, столичный проктолог. - Запоры бывают у людей, которые мало двигаются и пьют мало воды. Им следует есть больше клетчатки. От этого улучшится продвижение пищи.

Клетчатка есть в каше из цельного зерна и в проросшем зерне. Овсянка быстрого приготовления не подходит. В ней много углеводов, но мало клетчатки. Надо замочить овсяную крупу, варить до готовности, постепенно добавляя в кастрюлю воду. В такой каше много полезной слизи.

Прорастить зерно просто. Промыть теплой водой и разложить на влажной марле в тарелке. Когда появятся зеленые ростки, можно есть. Полезные, когда не длиннее 7 см. Также натощак полезно выпивать стакан воды со столовой ложкой яблочного уксуса. Можно съесть пять сухих плодов инжира в день. Действует лучше, чем чернослив.

Если запоры появляются часто, стоит проверить толстую кишку на наличие полипов. Это доброкачественные образования на стенке толстого кишечника, возникающие из-за запоров. Могут перерасти в рак. Бывают одиночные или группами. Когда они воспаляются, увеличиваются, могут и кровоточить.

- Эти признаки нельзя списывать на геморрой. У нас недавно пациентка, просилась лечь на операцию после того, как выкопает картошку. Мы разрешили. Когда приехала во второй раз, полипы переросли в злокачественные. Поэтому направили ее в онкодиспансер. И такое часто бывает. На один случай рака толстой кишки обнаруживают 10 случаев полипов толстого кишечника.

Проверить организм на наличие полипов можно колоноскопией. Это метод исследования, когда в толстую кишку вводят катетер с камерой на конце. Она показывает на экране состояние организма изнутри.

- К этой процедуре следует готовиться. Накануне натощак выпить желчегонное средство или два сырых желтка. Лечь на правый бок, положить под него валик и сверху теплую грелку. Поджать ноги на полчаса и затем выпить столовую ложку растительного масла. Полежать еще столько же времени. Для усиления сокращения желчного пузыря выпить стакан отвара шиповника.

Колоноскопию делают под общим наркозом. Во время процедуры полип можно не только обнаружить, но и удалить. Делают это с помощью электрохирургической петли. Новообразование захватывают и отсекают от поверхности слизистой кишечника. Одновременно запаивается ранка, чтобы не было кровотечения.