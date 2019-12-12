Поддержать иммунитет поможет квашеная капуста

- 5-летний сын часто болеет, - рассказывает киевлянка 36-летняя Маргарита Пасиченко. - Пробовала закалять, но стал кашлять еще чаще. Мед, лимонные чаи, настой из карпатских трав - не помогают.

- Меньше болеют "садовые" дети, - говорит столичный педиатр Антон Ткачук, 49 лет. - Они привыкли к небольшой дозе вирусов, которые периодически их атаковали. В школе им будет легче.

Вопреки устоявшемуся мнению, закаливание не улучшает иммунитет. Организм ребенка не вырабатывает нужной защиты. Разве что лучше переносит переохлаждение, следовательно, становится меньше осложнений.

- Нормально, когда ребенок болеет не больше недели без осложнений. Если же болезнь сопровождается бронхитом, воспалением легких, - нужен осмотр у иммунолога. Бывают состояния, с которыми трудно разобраться педиатру.

Дети меньше болеют, если зимой употребляют достаточное количество белка. Полноценное питание должно содержать рыбу, мясо птицы, бобовые и кисломолочные продукты. Стоит ограничивать сладости. Много сахара подавляет иммунитет.

- Настоящая украинская суперпища - гречка. По количеству микроэлементов она не уступает хваленым семенам чиа. Также следует есть много фруктов. Так кишечник получит необходимую клетчатку. Именно он регулирует защиту организма.

Иммунная система обновляется от железа - его много в печеных яблоках. Из свежих плодов этот элемент усваивается хуже. Зимой обязательно надо есть квашеную капусту. Она содержит больше всего витамина C.