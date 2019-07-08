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Ожоги борщевиком лечат мылом

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— Пошли собирать землянику и наткнулись на гигантские заросли борщевика. Стебли были до трех метров в высоту, — рассказывает Виталина Марушко, 43 года, из села Турчиновка Чудновского района Житомирской области. - Чтобы пройти на поляну, отклоняла стебли руками. От этого ладони начало жечь. Пока доехала домой, ужаснулась. Обе руки опухли, кожа жгла и пульсировала, образовались волдыри величиной с виноградины.

Поехала в травмпункт, откуда ее перевели в стационар. Поставили диагноз: воспаление кожи. Без лечения может перейти и на неповрежденные участки. Пораженная ожогами кожа должна восстановиться через полгода.

— По сути, сам борщевик не печет. Это делает солнце, после сока этого растения. Содержит вещество, которое делает кожу чувствительной к солнечным лучам, и тело покрывается сильными ожогами, — рассказывает 42-летний Сергей Мазур, столичный дерматолог. — Главное коварство борщевика в том, что его сок не провоцирует неприятные ощущения, когда попадает на кожу. Результат будет виден после ожога.

Есть более 30 видов борщевика. Только один из них ядовит - борщевик Сосновского. Причем опасны все части растения — листья, стебли и пыльца. Ожог появляется через несколько часов или дней. Сначала это покраснение, подобное аллергии. Далее кожа чешется и немного отекает. Через день-два возникают волдыри. Чтобы их не было, надо не выходить на солнце.

— Если сок попал на тело, а вы не дома, замотайте это место повязкой в несколько слоев, чтобы защитить от света. Дома промойте кожу водой с хозяйственным мылом. Тогда растолките пять таблеток фурацилина и растворите в литре воды. Намочите ситцевое полотенце и промокайте кожу 10 минут. Когда обсохнет, смажьте мазью с провитамином В5. Выпейте таблетки от аллергии.

Если волдыри появились, нельзя их протыкать иглой. Иначе можно занести инфекцию. Они стухнуть сами. Последствия ожога полностью исчезают через 1,5 года.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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