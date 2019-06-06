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понедельник, 10 июня 2019 07:41

От вируса Коксаки не создали лекарств

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- Испугалась, что у дочери снова скарлатина, тело покрылось красными высыпаниями. Сначала язык побелел, на следующий день стал малиновый, - рассказывает киевлянка Ангелина Коблик, 30 лет.

- Горло болело так, что не могла воды глотнуть. Кира поэтому несколько дней была голодная. Ребенок горел от температуры, а я не могла ничего сделать. Даже через одежду тело было горячее. Педиатр сказал, что не может человек два раза в жизни болеть скарлатиной. Оказалось, что это энтеровирус.

Ребенку назначили жаропонижающее нурофен и спрей для горла, чтобы облегчить глотание. То есть лечение симптоматическое.

- Резко увеличилось количество людей, которые подхватили энтеровирус. В том числе вирус Коксаки, являющийся одним из его разновидностей. Лето - пик заболеваемости, - говорит столичный педиатр 51-летний Андрей Ковтун. - Лекарства против Коксаки не существует. Наша задача не мешать организму бороться с инфекцией.

Подхватить вирус можно как воздушно-капельным путем, так и через пищу, воду или любые предметы, к которым прикасался зараженный человек: игрушки, посуда, предметы гигиены. Первые симптомы - повышается температура, возникают кишечные расстройства, першит в горле. Далее появляются насморк и сыпь на теле. Сначала на ладонях, стопах и щеках изнутри.

- Бесполезно лечить Коксаки антибиотиками. Они на вирус не действуют. Если иммунитет крепкий и осложнений удалось избежать, симптомы заболевания исчезнут через три-пять дней. После этого ребенок может идти в садик или школу. Взрослым надо быть осторожными в уходе за больным. Вирус передается.

Высыпания нужно обрабатывать раствором антисептика. Больному следует обеспечить постельный режим и избегать физических нагрузок. Пить много жидкости, чтобы не было обезвоживания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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