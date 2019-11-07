Ортоплазма вылечит болезни опорно-двигательного аппарата

При артрозе, артрите, остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах, периартритах, замедленном сращении переломов костей, повреждениях связок и мышц поможет современная процедура ортоплазма. Это действенный метод лечения больных с патологией опорно-двигательного аппарата, говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Расскажите об этой процедуре.

- Берем необходимое количество крови из вены больного. В центрифуге выделяем обогащенную тромбоцитами плазму. Ее вводим в пострадавший сустав. Клетки соединительной ткани усиленно вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту - вещества, отвечающие за прочность и целостность хрящей. В зоне поражения разрастаются сосуды, улучшаются кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, исчезают отеки и боль.

Кому разрешена ортоплазма?

- Метод разрешен с 16 лет. Курс состоит из трех-пяти инъекций, которые назначают с определенными промежутками - в три-десять дней. Эффект от лечения продолжается восемь-десять месяцев. При тяжелых формах заболевания курс надо повторять.

Могут ли быть побочные эффекты?

- Ортоплазма безвредна, поскольку не предусматривает применения медикаментов. Поэтому аллергии не возникают.

В вашей клинике есть невропатолог. Какие проблемы со здоровьем он поможет решить?

- Лечит людей с остеохондрозом, заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. Также есть кабинет ортопеда-травматолога, предлагаем лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел.: 0(532) 58 03 08,

0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться: ortomed-prosperitas.com.ua

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