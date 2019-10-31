Настойка из каштанов лечит прострелы в спине

- После огорода начало стрелять в спине. Аж в глазах темнеет. Особенно такая напасть - перед изменением погоды. А эта осень то солнцем палит, то прибивает утром заморозками. Чтобы легче перенести эти колебания, смазываю поясницу настойкой из каштанов, - рассказывает Галина Василенко, 61 год, из Нетишина Хмельницкой области.

- Раньше покупала каштановую мазь, а сейчас делаю настойку. Как помазала несколько вечеров подряд, то начала разгибаться спина.

Режет 10 каштанов и заливает стаканом водки. Ставит на 10 дней в темное место. Процеживает и смачивает марлю. Прикладывает компрессы на больные места на 2 часа.

- Когда знаю, что шею просквозило или дернула резко головой, то втираю уже другое средство. Растапливаю 30 граммов сала и охлаждаю. Добавляю столько же перемолотых каштанов и 20 граммов камфорного масла. Все перемешиваю и смазываю больное место.