Морская капуста сжигает лишний жир

- За праздники так объелась, что не влезаю в рабочую форму, - рассказывает Лариса Тимощук, 44 года, из Запорожья. - Теперь перехожу на гречку и кефир, чтобы поразгонять жир.

- После праздников лишние килограммы не редкость. Но нельзя голодать. От этого организм будет запасать жир еще больше, - говорит столичный диетолог Светлана Тихомирова, 53 года. - Следует соблюдать определенные правила. Есть больше холодной пищи, а не горячей. Разогретая пища лучше пахнет и кажется вкуснее. Употреблять больше морской капусты. Она растворяет жир, сжигает калории.

Лимонный сок и оливковое масло очищают от токсинов. Фасоль и горох улучшают желудочно-кишечную активность. Следует отказаться от жирных супов, колбасы, маринованных и соленых продуктов, газированных напитков.

- Если делаете разгрузочные дни, то только два раза в неделю, - продолжает Светлана Тихомирова. - Тогда восстанавливается обмен веществ, сжигается лишний жир, возвращается легкость. Улучшается самочувствие. В такие дни разрешается что-то из перечня - 2 килограмма яблок, 2 литра кефира или два стакана гречки. Эти продукты выводят из организма шлаки и холестерин.

Организм очищают также морковь, свекла, петрушка, сельдерей, спаржа и лимоны.