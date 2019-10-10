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понедельник, 14 октября 2019 05:26

Мигрень и боль в спине нужно сразу лечить

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Неврологические заболевания любой сложности лечат в Полтаве в Lytvynenko Clinic. Профессиональная команда врачей специализируется на трех основных направлениях - общая неврология, медицина боли и реабилитация после инсульта.

- Индивидуальный подход к пациенту, современное обследование и тестирование, а также большой опыт лечения сложных патологий в неврологии позволяет получить нужный результат, - говорит доктор медицинских наук, профессор Наталья Литвиненко, основатель и ведущий специалист Центра неврологии и реабилитации при Lytvynenko Clinic.

Что посоветуете человеку, который постоянно испытывает боль в спине или головную боль?

- Если есть такая проблема - нужно немедленно обращайтесь к специалистам. Болевые симптомы могут указывать на проблемы, которые надо сразу лечить, чтобы не было тяжелых осложнений. К нам постоянно обращаются пациенты, которые много лет страдали, а после точной диагностики полностью излечивались, или их состояние значительно улучшилось, потому что получили квалифицированную помощь.

Какие приборы используете для диагностики неврологических болезней?

- Есть современное оборудование для электроэнцефалографии, электронейромиографии, треморографии, стабилометрии и ультразвукового исследования. Используем диагностический комплекс для выявления сосудистых заболеваний головного мозга, проблем со сном и сердечным ритмом.

Комбинация новейшего оборудования, практического опыта и научного подхода делает клинику уникальным центром международного уровня в нашем регионе по диагностике и лечению нейронарушений.

С какими болезнями чаще всего обращаются пациенты?

- За помощью обращаются пациенты с достаточно сложными патологиями, потому что клинику постоянно рекомендуют другие врачи. Точно определяем и лечим эпилепсию и потерю сознания, головокружение, болезнь Паркинсона, наследственные нервно-мышечные и заболевания периферической нервной системы, спазмы мышц на лице, шее или конечностях, боль в спине и другие виды неврологических болезней. К лечению пациентов привлекаем квалифицированного психолога, который помогает преодолеть стресс или депрессию. Расстройства речи лечит логопед-афазиолог. Спектр очень широк, ведь от здоровья нервной системы зависит состояние всего организма.

Какие методы лечения применяются в клинике?

- Кроме стандартного медикаментозного лечения, используем фармакопунктуру, лечебные блокады, ботулинотерапию для снятия спазмов мышц, электростимуляцию для активации мышц, ударно-волновую терапию, лечебный массаж, есть дневной стационар. Часто пациенты хотят получить таблетку, которая вылечит сразу все болезни. Но вовсе не желают пройти курс лечебной физкультуры, чтобы держать тело в тонусе и решить проблемы со здоровьем.

Lytvynenko Clinic проводит уникальную для Полтавской области высокоэффективную реабилитацию после неврологических болезней. Как это происходит?

- После диагностики назначаем индивидуальную программу реабилитации. У нас есть несколько залов со специальным оборудованием. У нас есть единственная в регионе клетка для реабилитации, в которой пациент разрабатывает амплитуду и точность движения. Как в виртуальной игре, благодаря обратной биологической связи, стабилометрии учит пациента контролировать равновесие и преодолевать головокружение. Есть приборы, которые учат заново вставать, ходить, шагать по лестнице, брать рукой мелкие детали или обслуживать себя. Все действия контролируются компьютерными программами и целой мультипрофессиональной командой медицинских специалистов, поэтому всегда есть результат.

65 лет занимаются медициной

Учредители Lytvynenko Clinic - это врачи известной в Полтаве врачебной династии Литвиненко, профессионализм и репутация которой уже 65 лет является эталоном внимательного, порядочного и ответственного отношения к каждому пациенту.

Lytvynenko Clinic расположена по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая - ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы), 4 этаж (есть лифт). Предварительно записаться на консультацию можно по тел .: 69 11 69,

0 (95) 199 59 00, 0 (67) 199 59 00 www.lc-neuro.com.ua

ПРИКАЗ МЗ УКРАИНЫ ОТ 21.03.2018 г. №520 "О лицензировании медицинской практики" Порядковый номер 37

Автор: Максим ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ
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