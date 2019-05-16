Методика ударно-волновой терапии вылечит ноги

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3007
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6426
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 64607
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1134
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1467
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2367
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 396
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6481
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8154
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 459
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 819
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1827
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9720
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1044
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 00:30

Методика ударно-волновой терапии вылечит ноги

  Комментировать

- О новых босоножках мечтала давно и купила дешевле в несезон - говорит 50-летняя Галина Ильницкая из Дрогобыча Львовской области. - Померяла их и ужаснулась. На ноге возле пальцев появилась косточка. Выглядело очень некрасиво.

Соседка женщины имела такую же проблему и посоветовала ей обратиться к врачу-хирургу Петру Панчишину, который принимает во Львове на проспекте Красной Калины, 58. Он лечит методикой ударно-волновой терапии.

- Поехала к дочери во Львов, заодно и полечилась. Процедура ударно-волновой терапии вовсе не болезненная, я ничего не чувствовала. И по времени занимает 20-30 минут. За несколько сеансов косточка исчезла. Теперь могу надевать новые босоножки.

Методикой ударно-волновой терапии лечат также пяточную шпору. От этого заболевания можно избавиться за три-восемь процедур. Пяточные шпоры развиваются преимущественно в результате возрастных изменений.

Врач-хирург Петр Панчишин своим методом излечивает и вальгусную деформацию стопы. Эта болезнь ухудшает кровоснабжение и раздражает нервы, развивается артроз. Развитию искривления стопы способствует неправильно подобранная обувь, перегрузки ног, избыточный вес и плоскостопие.

Обращайтесь по адресу: г. Львов, просп. Красной Калины, 58.

Тел.: 0(67) 720 80 38, 0(93) 509 32 42

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Методика ударно-волновой терапии вылечит ноги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 783571
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 27453
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 Просмотров: 27416
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 10018
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
 Просмотров: 6948
Здоровье
Ортоплазма поможет в случае артроза и остеохондроза
Ортоплазма поможет в случае артроза и остеохондроза Просмотров: 126
В жару иммунитет становится слабее
В жару иммунитет становится слабее Просмотров: 45
Боль при выпячивании путают с аппендицитом
Боль при выпячивании путают с аппендицитом Просмотров: 306
Межпозвонковая грыжа рассасывается за год
Межпозвонковая грыжа рассасывается за год 1 Просмотров: 1980
Зубную щетку выбирают для десен
Зубную щетку выбирают для десен Просмотров: 54
Больше всего комментируют
12
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
8
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
5
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 598
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua