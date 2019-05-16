Методика ударно-волновой терапии вылечит ноги

- О новых босоножках мечтала давно и купила дешевле в несезон - говорит 50-летняя Галина Ильницкая из Дрогобыча Львовской области. - Померяла их и ужаснулась. На ноге возле пальцев появилась косточка. Выглядело очень некрасиво.

Соседка женщины имела такую же проблему и посоветовала ей обратиться к врачу-хирургу Петру Панчишину, который принимает во Львове на проспекте Красной Калины, 58. Он лечит методикой ударно-волновой терапии.

- Поехала к дочери во Львов, заодно и полечилась. Процедура ударно-волновой терапии вовсе не болезненная, я ничего не чувствовала. И по времени занимает 20-30 минут. За несколько сеансов косточка исчезла. Теперь могу надевать новые босоножки.

Методикой ударно-волновой терапии лечат также пяточную шпору. От этого заболевания можно избавиться за три-восемь процедур. Пяточные шпоры развиваются преимущественно в результате возрастных изменений.

Врач-хирург Петр Панчишин своим методом излечивает и вальгусную деформацию стопы. Эта болезнь ухудшает кровоснабжение и раздражает нервы, развивается артроз. Развитию искривления стопы способствует неправильно подобранная обувь, перегрузки ног, избыточный вес и плоскостопие.

Обращайтесь по адресу: г. Львов, просп. Красной Калины, 58.

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