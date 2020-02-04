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понедельник, 10 февраля 2020 05:25

Мед и гвоздика облегчают отхаркивание

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- Лающий кашель берется ниоткуда. Утром начинаю бухыкать и к вечеру кашель разрывает грудь, - рассказывает Татьяна Кондратюк, 30 лет, из райцентра Александрия Кировоградской области. - Надоедает, потому что не откашливается и стоит комом в груди.

Лечится парным молоком. В пол-литра добавляет чайную ложку меда и яичный желток.

- Выпаивание молоком и чаями помогает только в начале болезни, - объясняет столичный терапевт Марина Шинкарь, 39 лет. - Имеют успокаивающее действие, кашель перестает рвать грудь. Следует смешать по столовой ложке цвета ноготков, ромашки, зверобоя, шиповника, шалфея в стакане кипятка. Настоять и принимать по полстакана три раза в день. Мать-и-мачеха при сухом кашле противопоказана. Помогает только при накоплении мокроты.

Мед и гвоздика обладают отхаркивающим действием. Лечат кашель и облегчают боль в горле. Следует измельчить почку гвоздики и смешать с 1 ч. л. меда. Смесь медленно рассосать и проглотить.

- Если видите, что за день приема нет сдвигов, надо идти к врачу. Кашель должен стать влажный, чтобы отходила мокрота. "Лающий" не способствует выведению слизи, вызывает отек гортани.

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