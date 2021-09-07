Украинцы выиграли трехдневный бой

Бойцы УПА разбили немцев в трехдневном бою Фото: pershyj.com

7 сентября 1943 года воины УПА начали бой с нацистами возле села Радовичи - теперь Ковельского района Волынской области. Стал одним из крупнейших сражений УПА на Волыни.

За несколько дней до начала воины Полесской сечи сражались с польскими отрядами Армии Крайовой и польской "самообороной". В местах боев появились немецкие подразделения. 7 сентября рота нацистов попала в засаду УПА, организованную сотнями Леонида Повидзона "Байды" и Тихона Пинчука "Кубика". Немцы потеряли пять воинов, еще 11 попали в плен.

8 сентября для ликвидации УПА немецкое командование направило из Ковеля карательную экспедицию из 470 пехотинцев. У них было три броневика и бронепоезд. Повстанческим соединением группы "Туров" руководил Алексей Шум "Вовчак". Группа насчитывала 1 тыс. бойцов.

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Ожесточенные бои с артиллерийскими обстрелами продолжались двое суток. Повстанцы вывели из строя бронепоезд, уничтожили 75 гитлеровцев, ранили несколько сот немцев и захватили трофейное оружие. Со стороны УПА погибли 40 бойцов.

Несмотря на фактическую победу 9 сентября повстанцы отошли вглубь леса. Для продолжения боев им не хватало оружия и боеприпасов. Нацисты же, боясь штурма Ковеля, ввели в городе особое положение.

В ночь на 19 августа 1942 года бойцы Полесской Сечи провели успешную Шепетовскую диверсионную военную операцию против гитлеровцев. Захватили припасы и освободили пленников. Еще 15 августа 1942-го командир сечи Тарас Бульба-Боровец обратился с письмом к рейхскомисару Эриху Коху. Требовал лояльного отношения к украинцам, прекращения репрессий, запрета продовольственных реквизиций, освобождения из тюрем представителей национальных украинских организаций. Но в ответ террор со стороны нацистов только усилился.