Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Ни один город мира к Лондона не был целью столь сильных бомбардировок. Фото Imperial War Museums

300 немецких бомбардировщиков сбросили на Лондон 337 тонн бомб 7 сентября 1940-го. Это был первый из 57 авианалетов на столицу Великобритании, которые продолжались до мая следующего года.

В мае-июне 1940 года в Западной Европе единственной страной, которая была в состоянии противостоять планам Гитлера, осталась Великобритания. Британские власти рассматривали возможность массированных бомбардировок города. По всей стране был введен строгий режим экономии. Бомбоубежищами для лондонцев были станции метро, ​​подвалы церквей, небольшое количество специальных помещений. Власти приняли решение об эвакуации детей из крупных городов в сельскую местность.

В день начала Второй мировой войны 1 сентября 1939-го в Лондоне началась операция "Крысолов". 2 млн детей в возрасте от 1 года до 16 переехали в села и малонаселенные регионы страны. Когда война закончилась - детей вернули в семьи. Маленьких лондонцев селили в имениях, загородных домах, санаториях. Многие из них оставались вдали от Лондона всю войну.

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Ни один город мира к Лондона не был целью столь сильных бомбардировок. За все время бомбардировок погибло более 43 тыс. человек, более 51 тыс. получили тяжелые ранения. Немецкий авианалет 29 декабря 1940-го стал особенно разрушительным: 15 тис. локальних пожаров привели к гибели 3600 лондонцев и разрушения многочисленных исторических достопримечательностей.

Более 500 немецких самолетов провели массированное 11-часовое бомбежки города Ковентри 15 ноября 1940.