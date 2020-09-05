Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

300 немецких бомбардировщиков сбросили на Лондон 337 тонн бомб 7 сентября 1940-го. Это был первый из 57 авианалетов на столицу Великобритании, которые продолжались до мая следующего года.
В мае-июне 1940 года в Западной Европе единственной страной, которая была в состоянии противостоять планам Гитлера, осталась Великобритания. Британские власти рассматривали возможность массированных бомбардировок города. По всей стране был введен строгий режим экономии. Бомбоубежищами для лондонцев были станции метро, подвалы церквей, небольшое количество специальных помещений. Власти приняли решение об эвакуации детей из крупных городов в сельскую местность.
В день начала Второй мировой войны 1 сентября 1939-го в Лондоне началась операция "Крысолов". 2 млн детей в возрасте от 1 года до 16 переехали в села и малонаселенные регионы страны. Когда война закончилась - детей вернули в семьи. Маленьких лондонцев селили в имениях, загородных домах, санаториях. Многие из них оставались вдали от Лондона всю войну.
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Ни один город мира к Лондона не был целью столь сильных бомбардировок. За все время бомбардировок погибло более 43 тыс. человек, более 51 тыс. получили тяжелые ранения. Немецкий авианалет 29 декабря 1940-го стал особенно разрушительным: 15 тис. локальних пожаров привели к гибели 3600 лондонцев и разрушения многочисленных исторических достопримечательностей.
Более 500 немецких самолетов провели массированное 11-часовое бомбежки города Ковентри 15 ноября 1940.
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