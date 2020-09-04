Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

Флаг подняли после споров. Фото: uinp.gov.ua

4 сентября 1991 над зданием Верховной Рады в Киеве впервые подняли государственный флаг Украины.

Народные депутаты трижды голосовали за вопрос о флаге над парламентом. Коммунисты были против новых государственных символов. Первый президент Леонид Кравчук угрожал подать в отставку. После этого удалось принять решение о флаге.

Возле Рады проходил митинг. На нем выступали диссиденты Вячеслав Чорновил, Степан Хмара и другие.

"Сине-желтый флаг поднимают над Верховной Радой. Большинство испугалось штурма парламента и согласилось заседать под "бандеровским" флагом. Многотысячное человеческое море возле Верховной Рады гудит, словно улей. Сессионное заседание транслировалось на улицу. Самый популярный лозунг - "Флаг на Раду! "Митинг продолжался более 5 часов. В это время в ВР народные избранники из оппозиционного Народного совета требовали узаконить и поднять над куполом ВР национальный символ", - вспоминал Олег Пустовгар из Полтавы.

16 июля 1990 Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го.