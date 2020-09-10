Сотни пещерных рисунков исчезло через дыхание туристов

Французские ученые перерисовали наиболее уничтожены или смерти рисунки пещеры Ласко. Более сотни рисунков исчезло из-за влияния воздуха и влаги за 10 лет после открытия пещеры. фото Getty

Вблизи французской деревни Монтиньяк местные подростки 12 сентября 1940-го нашли пещеру-грот с настенными рисунками возрастом 18 тыс. лет. В пещере Ласко - лучшая в мире коллекция доисторического живописи периода позднего палеолита.

Марсель Равидат гулял со своей собакой по холме над Монтиньяком на юго-западе Франции, в живописном регионе Дардонь. Пес начал царапать землю вокруг какой-то норы у ветвистого дерева. Он и друзья расширили вход в пещеру. На стенах увидели нарисованные образы диких быков и лошадей. Рисунки были от мелких - до огромных. Учитель ребят делает эскизы и отсылает их специалисту по изучению первобытного искусства Анри Брюилю.

Брюиль изучает пещерные картины три месяца. Слой мрамора защитил пещерние известковые стены от влаги и плесени - потому рисунки хорошо сохранились. Пещера содержит почти 6 тыс. рисунков - животные, человеческие фигуры и абстрактные знаки. Находит более 900 изображений животных. Из этих изображений 364 - лошадей, 90 рисунков оленей, остальные - крупный рогатый скот и зубры. Есть семь рисунков кошек, птицы, медведя, носорога и человека. Одно животное - с рогом посреди лба, похожее на единорога..

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"В отличие от старых пещер, содержащих изображения мамонтов и шерстистых носорогов, картины в Ласко - это птицы и бизоны, олени и лошади, все с периода потепления. Пещера содержит сотни "знаков", четырехугольных фигур, точек и других узоров, которые мы точно не расшифруем. Цвета в пещере - это черные и желтые, красные и белые, их предки получали из древесного угля и марганца и охры", - пишет результаты работы в книге "Четыреста веков пещерного искусства".

О "картинах Ласко" узнала местная власть. Пещеру до конца года назвали историческим памятником Франции и мировым открытием года. Через четыре года после Второй мировой войны Ласко открыли для публичного обозрения. Для этого раскопали вход, провели дополнительную вентиляцию, провели электрическое освещение. Вход в пещеру закрыли тяжелыми бронзовыми дверями. Ежедневно пещеру посещали до тысячи туристов со всего мира.

I963-го ученые забили тревогу - углекислый газ и водяные испарения от людей начали разъедать и вредить наскальные рисунки. Они покрылись белыми пятнами и кристаллами. Высокая температура и искусственное освещение стали причиной распространения колоний водорослей и грибков на стенах пещеры. Министр по делам культуры закрыл доступ в Ласко. Рядом - за 200 м. построили искусственную пещеру, внутри которой точно воспроизвели все наскальные изображения. Копию - Ласко II открыли для посещения 18 июля 1983-го. В настоящее пещеру пускают ученых только в специальных защитных костюмах и масках для исследований.

13 апреля 2001 в Египте археологи обнаружили 22 мумии, которые относят к VI веку до нашей эры. Это хорошо сохранившиеся мумии из найденных в оазисе Бахария, в так называемой Долине золотых мумий.