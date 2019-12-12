Марии Климашевской вырезали 20-килограммовую опухоль

- Я не могла ходить, спала только на животе, падали давление и гемоглобин. Ничего не болело, но мешало, - говорит 60-летняя Мария Климашевская из Золочевского района Львовской области.

В конце ноября львовские хирурги вырезали у нее опухоль весом 20 кг. Это первая операция в Украине по удалению новообразования такой величины. В мире было два подобных случая. Одна опухоль весила 24 кг, другая - 16 кг.

- Женщина год не могла двигаться. Весила 170 килограммов, имела ожирение четвертой степени, - рассказывает 43-летний Олег Дуда, хирург Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра. - Обнаружили гигантскую опухоль мягких тканей передней поверхности бедра. Была покрыта измененной кожей, имела округлую форму размером 36 на 38 сантиметров. Внутри наполнена жиром.

В опухоли отмирали ткани. Продукты гниения поступали в кровь, организм отравлялся. Врачи в течение месяца готовили женщину к операции.

- Пациентка похудела на 10 килограммов и укрепила сердце. Ситуация была сложной, оставался риск образования тромбов. И не были уверены, что опухоль - доброкачественная, - добавляет Олег Дуда. - Это могла быть саркома мягких тканей (злокачественная опухоль, чаще всего встречается в нижних конечностях. - ГПУ).

Операция длилась 3 часа. Анализы показали, что опухоль доброкачественная.

Новообразования более 1 кг считаются гигантскими. Возникают у людей с избытком веса.

- Пациентка чувствует себя лучше, уже может ходить, - говорит врач. - У женщины есть еще одна опухоль на этой же ноге. Сможем ее удалить, когда похудеет.