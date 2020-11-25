Колени перестают ныть после компрессов с хреном

- Пока все переделала на огороде, скрутило ноги. Сначала ныли суставы, теперь не могу разгибать колени, - рассказывает Нина Костенко, 59 лет, из поселка Зеньков Полтавской области. - Врач сказал, что это артроз, и посадил на гормоны. Боюсь их пить. Мажу ноги спиртовыми настойками и заматываю платком.

Также делает натирания из хрена. Заматывает во влажную салфетку 2 ст. л. тертого корня. Кладет сверток на полотенце и прикладывает компресс к коленям на несколько минут.

- Делала три раза в сутки. Но через пару дней кожа облезла, как испеченная на солнце. Теперь прикладываю только вечером, когда болит, - добавляет Костенко.

Артроз учащается осенью из-за похолодания и сезонного тяжелого физического труда. Также причиной могут быть стрессы или травмы. Болезнь разрушает хрящи. Те расслаиваются и утончаются. Увеличивается нагрузка на поверхность суставной кости, которая покрыта нервными окончаниями. Это вызывает боль. Основная причина развития артроза - мало внутрисуставной жидкости, которая выполняет роль смазки.

- Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок, - говорит Константин Дядечко, 37 лет, столичный ортопед. - Колени и локти болят больше у чрезмерно работающих людей.

Для постановки диагноза нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Также сделать рентген и магнитно-резонансную томографию. Первое обследование хорошо показывает кости, а второе - мягкие связки и хрящи. Это даст возможность распознать болезнь на ранней стадии. Она прогрессирует, когда кроме боли слышен и хруст. Это хрящ в суставе теряет эластичность. Сковывается движение, начинают болеть колени, таз и стопы. Боль при артрозе усиливается вечером и при нагрузках. В опасности те, у чьих матерей был артроз, так как передается генетически.

- Если и дальше терпеть и тянуть на себе прежний уровень работы, при неосторожном движении хрящ может треснуть. Суставы становятся шершавые и трутся между собой. Так обнажаются и возникает воспаление окружающих сухожилий.

Можно заматывать колено эластичным бинтом для уменьшения нагрузки. Мазать его противовоспалительной мазью и принимать лекарства для расслабления мышц. Изношенный хрящ не восстанавливается. Дальнейшее разрушение останавливают препараты и лечебная гимнастика. Она также улучшает кровоснабжение окружающих мышц.

- Не надо отлеживаться, как бы ни болели ноги. Это еще больше их сковывает. Для суставов важно двигаться, регулярно делать зарядку, ездить на велосипеде. Это будет поддерживать тонус мышц и разгрузит суставы. Нельзя приседать, чтобы не травмировать мениски.

При артрозе вредят наваристые бульоны, студни и колбасы. Свинину надо заменить на курятину и крольчатину. Блюда варить и печь. Полезно принимать ванны с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. После них в суставы втереть эфирное масло пихты.

При запущенном артрозе колено оперируют. Поврежденный сустав заменяют протезом. Через неделю пациента выписывают.