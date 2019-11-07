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понедельник, 11 ноября 2019 05:00

Кардиовиол защищает сердце от негативных воздействий

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Многие сегодня не понаслышке знают, что такое вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу. Частые приступы, начинающиеся с тахикардии - сердце колотит, как безумное, в груди начинает сильно давить. Возникают панические атаки, головная боль, особенно при смене погоды. Нарушается сон - просыпаешься от малейшего звука.

Бороться с симптомами вегето-сосудистой дистонии помогает Кардиовиол от фармацевтической фабрики "Виола". Это один из самых современных препаратов. Действует он быстро. Привыкания не вызывает.

Кардиовиол - это комплекс биологически активных веществ растительного происхождения. В его состав входят: настойка корневищ с корнями валерианы, экстракт из листьев мяты перечной, настойки травы пустырника и плодов боярышника.

Все эти компоненты усиливают действие друг друга. Быстро приводят в норму сердечный ритм. Успокаивают и снимают напряжение. Сон нормализуют. Устраняют мышечные спазмы, ускоряют поступление кислорода в сердце и мозг, стабилизируют артериальное давление.

Кардиовиол эффективен против расстройств нервной системы, сопровождающихся повышенным эмоциональным возбуждением и бессонницей. Помогает улучшить работу сердца, защищает его от негативных воздействий.

Кардиовиол можно приобрести по доступной цене. Выпускается в форме капель. Можно применять для лечения и профилактики.

Принимать Кардиовиол рекомендуют три раза в день до еды. Взрослым назначают по 20-30 капель. Детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни.

Детали о препарате можно узнать на сайте www.cardioviol.com.ua

Реклама лекарственного средства. Есть противопоказания. Заявитель: ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола". Регистрационное удостоверение №UA/16005/01/01 от 23.05.2017. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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