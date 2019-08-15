К унитазу приучают с двух лет

- В садик не берут детей, не приученных к горшку. А у меня близнецы. Пока еще до осени есть время, так приступила к горшочной науке. Боюсь, что затянула с этим, - рассказывает киевлянка Анна Костышина, 29 лет.

- Не надо ждать, что ребенок в один прекрасный день сам сядет на горшок. Нет смысла начинать привыкание к нему в однолетнем возрасте. Тогда мочеиспускания происходят рефлекторно и не контролируются малышом. Двухлетние дети отчетливо чувствуют полноту прямой кишки и мочевого пузыря, поэтому легче проходят адаптацию, - предупреждает педиатр из Чернигова Яна Андреева, 50 лет. - С двойней или близнецами нужен особый подход. Нельзя сравнивать их успехи.

При выборе горшка надо ориентироваться на физиологию. Девочке он нужен круглой формы, без выступов впереди. Горшок для мальчика лучше выбирать овальной формы с выступом впереди, чтобы развести ножки. На горшке нельзя сидеть дольше 7-10 мин. Это вредит толстой кишке.

- Эту науку начинают с поощрения и похвалы. Не ругайте и не злитесь. Попробуйте установить распорядок дня. Сажайте ребенка на горшок в определенное время. Например, после еды. Или положите несколько зернышек в туалет и поощряйте сына попасть в них. Для дочери подойдет фокус с красками. Капните синий пищевой краситель в унитаз и следите, как моча превращает его в зеленый.

Популярные музыкальные горшки, которые издают мелодию при попадании мочи, не подходят для приучения. Ребенок может испугаться, и разовьется энурез - недержание мочи. Это распространенное явление, которое возникает и из-за неправильного приучения к горшку в частности. Особенно подвержены этому мальчики.

- "Лужи" в постели являются сигналом для родителей, что нужно обследовать ребенка. Сначала осматривает педиатр. Он направляет к неврологу или урологу. Часто проблема может быть заложена в детской голове. Тогда родители должны проводить больше времени с ребенком и давать ему успокаивающие травяные чаи.

Ребенок в возрасте два-три года не может удерживать мочу дольше четырех часов. Поэтому ночью его надо будить. Чтобы это время продлить, стоит ребенка учить сдерживать мочу. Когда он захочет в туалет, надо просить его немного подождать. Сначала хотя бы три минуты, а потом можно и 10. Это упражнение укрепляет мышцы мочеиспускательного канала.