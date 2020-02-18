"Хрящ износился, кость о кость терлась"

71-летний львовянин Ярослав Чала шесть лет живет с искусственными тазобедренными суставами. Активно занимается спортом. В 2018 году на чемпионате в канадском городе Калгари установил мировой рекорд в жиме - 150,5 кг.

- Уже и забыл, что у меня искусственные суставы. Живу и тренируюсь так, будто никаких операций не было, - говорит. - Когда взял "золото" на чемпионате, о том, что у меня установлен имплант, никто не знал.

Впервые сильную боль в ноге спортсмен почувствовал в 1997 году.

- Сначала врачи думали, что с позвоночником проблемы - нерв защемил, - говорит. - Сделали операцию. Через год стало еще хуже. Пошел к тому же хирургу - сделали вторую. Через две недели вернулся, потому что изменений не было, все болело. Врач заверил, что в позвоночнике все нормально, направил на рентген, чтобы проверить суставы.

После обследования медики поставили диагноз коксартроз.

- Как объяснили врачи, хрящ в суставе износился, кость о кость терлась, - рассказывает Чала. - Не мог ни сесть в машину, ни выйти из нее. Дошло до того, что мне помогали зашнуровывать обувь, надевать носки. Сначала поехал в госпиталь в Винники подо Львовом, но там за меня не взялись. Услышал о клинике в Черновцах. Позвонил, сказали сразу приезжать.

В черновицкой клинике Ярославу Чале пораженный тазобедренный сустав правой ноги заменили на искусственный.

- На третий день после операции уже был дома, на десятый - в машину сел. Было ощущение, что помолодел на десять лет. Вернулся к тренировкам. Года через два почувствовал подобную боль в левой ноге. На этот раз не ждал обострения, сразу в Черновцы уехал.

Врачи установили искусственный сустав на левой ноге. После операции запретили чрезмерные нагрузки.

- Сказали, что суставы поставили, чтобы мог нормально ходить. Я почувствовал себя полноценным человеком, поэтому вернулся к тренировкам. Сначала немного хромал. Сложно было с приседаниями - координация подводила, падал назад-вперед. Болело. Потихоньку все удавалось, тогда взялся за приседания со штангой. Начал с малого веса - взял только 20 килограммов, дальше увеличивал нагрузки. Недавно сделал рентген суставов. Врач сказал, что они в прекрасном состоянии.