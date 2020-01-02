Гранулема разрушает корень зуба

- Полтора месяца тому назад сильно заболел запломбированный зуб, - вспоминает одесситка 31-летняя Наталья Кропивницкая. - Рентген не показал образований. Стоматолог сказал, что воспалилась надкостница.

Женщине сняли пломбу, прочистили канал.

- После двух курсов антибиотиков и трех лечебных пломб боль утихла, но возникли неприятные ощущения во время откусывания, - продолжает Наталья. - Врач снова поставил пломбу. После нее боль начала усиливаться. Десна под зубом стала мягкой, при нажатии проваливалась.

Зуб реагировал на холод.

- Начинало дергать даже тогда, когда бралась за холодный поручень в транспорте, - вспоминает Наталья Кропивницкая. - Врач снова открыл канал. Рентген показал гранулемы на обоих корнях зуба. Советует удалить их, называет бомбами замедленного действия. Вырывать зуб не хочу.

Гранулема - шаровидный нарост на верхушке корня зуба. Образуется вокруг запломбированных каналов. Может расти годами, достигает диаметром до 1 см. Постепенно разрушает корень и окружающую костную ткань, гноится.

- Зуб удаляют только тогда, когда корень уничтожен, - говорит столичный стоматолог 36-летняя Мария Величко. - В 95 процентах случаев гранулему можно вылечить.

Зуб открывают, чистят корневые каналы, обрабатывают антисептиками. В канал вводят специальную пасту, которая восстанавливает в нем микрофлору и стимулирует восстановление костных тканей.

- Пасту оставляют на одну-три недели, прикрывают временной пломбой, - продолжает врач. - Потом снимают, пасту удаляют. Каналы закрывают и пломбируют зуб окончательно.

Если лечение подействовало, гранулема рассасывается за два-три месяца. А если корень продолжает разрушаться, нарост удаляют.

- Врач делает надрез над зубом. Дренажными устройствами выводит содержимое гранулемы. Удаляет поврежденную верхушку зубного корня и вычищает пораженную кость. После вмешательства назначает антибиотики и противовоспалительные препараты. Через полгода делают рентген. Если у человека нет проблем с кальцием, то челюстная кость восстановится.

Если по зубу пошла трещина или стали непроходимы корневые каналы, зуб удаляют. Это бывает в запущенных случаях. Тогда советуем ставить имплант или зубной мост.

Выявить гранулему на ранних стадиях можно только на рентгене или компьютерной томограмме.

- Никаких проявлений в начале нет, - говорит Мария Величко. - Нарост ест корень и кость годами, может перекинуться на соседние зубы. Важно дважды в год приходить на осмотр к стоматологу.

Гранулема болит после переохлаждения, на фоне простуды или стресса.

- Чаще всего проявляется резкой или ноющей болью в области над зубом. Отдает на затылок. Сам зуб не болит, даже если внутри разрушен.

При гранулемах отекают десны. В сложных случаях опухоль переходит на щеку, подбородок или веко.

- Если воспалительный процесс развивается - между зубом и десной собирается гной. Образуется бугорок. Через несколько дней гной выходит наружу, - добавляет врач. - Если это верхние зубы, есть риски попадания инфекции в гайморову пазуху. При этом может повышаться температура и увеличиваться челюстные лимфоузлы.