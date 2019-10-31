Дым от сжигания листьев вызывает сердечные приступы

— Доченьку от киевского смога спрятала в селе у бабушки. Но и там ситуация не лучше. Со всех сторон жгут мусор с огородов, Маринка кашляет, — рассказывает киевлянка Елена Рудовская, 30 лет.

— В дыму есть пыль и угарный газ, — говорит детский аллерголог 36-летняя Майя Гонжак из Киева. — Они провоцируют воспалительные процессы в слизистой оболочке носа. У человека начинается зуд в носу, першение в горле и кашель. От дыма возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учащаются сердечные приступы.

В сезон сжигания листьев нельзя делать упражнения, повышающие частоту вдыхания. Например, бегать или ездить на велосипеде. Полезно носить респираторную маску с маркировкой N95 или P100.

— В Украине нет культуры ношения маски. Люди не умеют ее ни носить, ни выбирать. Большая маска вызывает то, что в горло все равно попадет грязный воздух, — говорит Евгений Симонец, 40 лет, столичный пульмонолог, торакальный хирург. — Маска должна быть четырехслойная, чтобы задерживала частицы пыли. Ее нужно менять каждые два часа и выбрасывать. Не стирать или гладить.

Слизистая оболочка так устроена, что крупные частицы оседают в верхних дыхательных путях. А мелкие заходят в легкие и вызывают отек.

— Особенно на дым реагируют люди с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких. Испытывают нехватку воздуха. Им трудно вдохнуть и выдохнуть. Появляются свистящие хрипы от сбора мокроты.

Полезно пить и полоскать горло ромашковым чаем. Полоскание содой лучше заменить щелочными минеральными водами. Кислородные баллоны неэффективны. Нет смысла насыщать организм кислородом на короткое время и снова вернуться в те же условия.

Стоит пить молоко для уменьшения воспалительного процесса и промывать нос соляным раствором. Сосудосуживающие препараты вредны, потому что еще больше провоцируют риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты запрещены людям с повышенным артериальным давлением.