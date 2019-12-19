Зеркальный потолок увеличивает пространство

- Кухня у меня маленькая, - рассказывает 29-летняя Кристина Мироненко из Днипра. - Потолок из зеркал визуально увеличил пространство и сделал комнату светлее и теплее.

Кристина хотела украсить зеркалами потолок в других комнатах.

- Сейчас сомневаюсь, - продолжает. - На кухню брали большие целые зеркала. Клеили на жидкие гвозди. Все было хорошо, пока не решила вымыть их. Нажала так, что стекло треснуло. Если бы не поймала - упало бы на голову.

Зеркальные потолки бывают двух типов - жесткие каркасные и гибкие натяжные. При монтаже первых используют зеркала, стеклянную плитку или алюминиевые хромированные панели. Гибкие - это поливинилхлоридная пленка с зеркальным эффектом.

- Целые зеркала монтируют на металлические крепления, - рассказывает строитель 41-летний Михаил Степанишин из Одессы. - Для безопасности используют клей для крепления зеркал. На зеркала дополнительно натягивают прозрачную защитную пленку. В случае повреждения удержит осколки.

Зеркальный потолок подходит для любой комнаты. Отражает свет, равномерно распределяет его. Помещение становится светлее и просторнее. Однако в ванной и на кухне зеркала могут запотевать из-за повышенной влажности.

- Чтобы избежать этого, по обороту на стекло клеят нагревательную пленку, - говорит Михаил Степанишин. - Тогда конденсат не образуется. Стоит дорого.

Вместо зеркального стекла на потолок можно крепить такую ​​же плитку. Подходит для прихожей, коридора или кухни. В спальне и гостиной ее устанавливают редко.

- Между плитками остаются промежутки, которые портят вид, - объясняет мастер.

Также потолок можно украшать алюминиевыми панелями, покрытыми хромом. Они не боятся влаги, подходят для ванной и кухни. Их крепят на каркас. Видимые части крепления закрывают декоративными вставками.

- Вставки бывают разных цветов. Если подобрать в тон с панелями, будет эффект сплошного зеркала. Такой потолок долго не тускнеет. На него дают 15 лет гарантии.

Сплошным полотном выглядят натяжные зеркальные потолки. Подходят для всех комнат. Излишней влаги не боятся.

- Выглядят натяжные потолки не хуже, чем настоящие зеркала. Правда, четкость изображения не стопроцентная. Зато они безопасны, - говорит мастер.

Покрытие моют раствором нашатырного спирта

- В гостиной сделала натяжной потолок с зеркальным эффектом. Напоминает настоящее зеркало, - говорит 38-летняя Вера Бучинская из Николаева.

Советует, как ухаживать за потолком.

- Раз в три месяца вручную протираю влажной тряпкой. Смачиваю ее в растворе нашатырного спирта. Смешиваю с теплой водой в пропорции 1 к 9. Протираю легкими круговыми движениями. Жму по минимуму. Затем вытираю сухой салфеткой.