За день дрон-опрыскиватель обрабатывает 30 гектаров земли

- Это дрон-опрыскиватель компании "Аграс", - говорит 39-летний Дмитрий Довженко, представитель компании "Дрон. Юа". - Технология обработки угодий такой техникой пришла из Китая. Там много маленьких полей, и они свои культуры, в частности рис, опрыскивают вручную. Для оптимизации рабочего процесса придумали дрон.

Стоит на территории выставочного комплекса "Экспоцентр Украины" на столичном проспекте Академика Глушкова, 1. Там на прошлой неделе состоялась выставка "Агро-2019".

Машина оснащена восьмью электродвигателями, установленными на карбоновых штангах. Некоторые модели оборудованы камерами с тепловизорами и 30-кратным увеличением изображения. Полная зарядка аккумуляторов для питания дрона 24 мин. Цена модели - от 15 тыс. евро до 20 (450-600 тыс. грн) в зависимости от комплектации.

- Среди функций устройства - программирование. Перед тем как его запустить, оператор может проложить полетный маршрут. Отметить точки, по которым будет двигаться летательный аппарат, - говорит специалист. - Если вам нужно обработать конкретный клочок земли, оператор определяет границы участка, и дрон выполнит работу только в той зоне.

Дрон может быть полезным и для украинских частных фермеров - для внесения удобрений на края полей. Особенно, когда территория имеет крутые подъемы, склоны. В таких местах не может пройти трактор-опрыскиватель, ведь его штанги будут цепляться за препятствия.

Дрон оснащен сенсорами, способными считывать контуры поверхности.

- Это дает возможность запрограммировать летательный аппарат так, что если задать расстояние от почвы, скажем, 2 метра - он будет летать, удерживая такую дистанцию от земли, - говорит Дмитрий. - За один вылет "Аграс" может держаться в небе около 15 минут.

Его грузоподъемность - до 20 килограммов. Диапазон рабочей высоты аппарата - от 2 до 5 метров. Ширина захвата - от 5 до 9 метров.

- "Аграс" может взять на борт до 10 литров жидкости. За подход покрывает от одного до полутора гектара земли. За день может обработать 30 гектаров, - объясняет мужчина.

Справа от центральной зоны выставки - бассейны с живой рыбой. Вдоль них тянутся тракторные прицепы. Среди них выделяется желтый квадроцикл с черными полосами, подобный марсоходу.

- Это - косилка "Спайдер ILD02". Она предназначена для работы в труднодоступных или опасных местах. Крутые склоны, берега рек, обочины дорог, железнодорожных путей - ее компетенция, - рассказывает 41-летний Дмитрий Никульшин, заместитель директора компании "Техновектор". Триммер создан для ухода за газонами, скашивания сорняков и высокой травы. Потенциал машины позволяет срезать даже молодые древесные стебли толщиной до 20 миллиметров.

Косилка оснащена бензиновым двигателем "Кавасаки" с 21-сильным двигателем объемом 726 куб. см. Топливный бак на 16 л. В условиях работы на максимальных оборотах расход топлива составляет 3,5 л в час.

Крутящий момент от двигателя к колесам передает гидравлика. На каждом колесе установлен гидромолот, способный разогнать триммер до 8 км/ч.

Все четыре колеса вращаются на 360°. Косилка способна разворачиваться на месте благодаря режиму бортового поворота, как танк.

- Благодаря гидравлической системе можно регулировать высоту покоса, - говорит Дмитрий. – Цена на триммер от 18 до 40 тысяч евро - 540 тыс. – 1,2 млн грн.