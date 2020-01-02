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среда, 08 января 2020 00:05

В ванной ставят вентиляторы с датчиками влаги

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- На мебели в кухне и ванной постоянно оседает конденсат, - говорит 46-летний Борис Харько из Черкасс. - Вытяжка не спасает. Летом постоянно открываем окна, зимой так не получается.

Конденсат на мебели и стенах образуется по двум причинам - влажность и плохая вентиляция. Со временем поверхности чернеют, там размножается грибок.

- Причина слабой вентиляции в многоэтажках - забитые каналы, - говорит менеджер по продажам вентиляционного оборудования 30-летний Владислав Бурмистров. - Нужна принудительная вытяжка - вентилятор. Чем мощнее, тем лучше. Он снижает влажность, стабилизирует температуру в помещении, устраняет из воздуха жиры, оседает на поверхностях.

Вытяжные вентиляторы бывают осевые и центробежные.

- Первые - меньше, слабее, однако проще в монтаже, - продолжает Владислав. - Их ставят на небольших кухнях и в туалетах. Вторые - большие и мощные. Такие выбирают для коммерческих и промышленных кухонь.

Чаще всего вентилятор устанавливают на стену на месте стандартной вентиляционной решетки.

- Это самый простой вариант, но не самый лучший, - говорит Бурмистров. - Потому что большинство вентиляторов имеют обратный клапан. Он не пускает воздух в комнату, когда устройство выключено. Это нарушает естественную вентиляцию дома.

При выборе мощности вентилятора учитывают объем помещения. Для средних комнат выбирают агрегаты, вытягивающие 100-150 кубометров воздуха в час.

- Советую брать с фильтрами. Без них на лопастях и приводе образовываться налет, через который устройство сломается. Обращайте внимание и на шум, который создает вентилятор во время работы. Если выше 35 децибел - будет раздражать и вас, и соседей.

Если влага продолжает оседать на поверхностях, - вентилятор не справляется с задачей.

- Для ванной комнаты достаточно устройства производительностью от 60 до 100 кубометров в час, - говорит Владислав Бурмистров. - Однако надо ставить прибор с повышенной защитой. Он маркируется значком IP с цифрой. Чем больше число, тем лучше защита и ниже вероятность короткого замыкания. Цифра должна быть не менее 44. Если вентилятор стоит над душем - еще выше.

От постоянного контакта с водой техника может сломаться. Лучше выбирать вентилятор с автоматическими жалюзи. Они обеспечат защиту прибора от повреждения, когда тот выключен.

- Некоторые модели имеют таймер задержки. После выключения продолжают работать от 2 до 30 минут. Интервал можно выставить самому. Советую брать с датчиком влажности. Такой вентилятор включается и выключается в зависимости от количества влаги в воздухе. Будет работать, пока не высушит комнату.

Для туалета достаточно вентилятора минимальной мощности. Обязательно должен быть обратный клапан.

Самый простой вытяжной вентилятор стоит 200 грн. С необходимыми датчиками и автоматикой - около 1 тыс. грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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