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Топливные брикеты не портят котел и дымоход

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Альтернатива дровам - топливные брикеты. Их прессуют из отходов древесины, подсолнечной лузги, соломы и торфа. Применяют для твердотопливных котлов, печек, печей, каминов, саун, теплиц. Им не нужна большая площадь для хранения.

- В Европе брикеты изготавливают очень давно. У нас они появились около 10 лет тому назад, - рассказывает 41-летний Анатолий Пирус из города Бучач на Тернопольщине. - Мешок брикетов приравнивается к трем мешкам дров. Упаковки занимают меньше места. А заготовка дров требует физического труда. Их надо привезти, попилить, порубить, сложить. На это уйдет как минимум несколько дней, плюс расходы на заправку бензопилы или на электричество, если пилить на станке. В результате, руки в мозолях, спина гудит. Я когда-то это делал и знаю, что значит заготовить на зиму дрова. Последние несколько лет покупаю евродрова. Лучше на них заработаю деньги и не буду гнуть спину с дровами.

Евродрова изготовлены из высушенных опилок бука, отходов от производства паркета. Для дров, чтобы высохли до такого состояния, нужно как минимум два года. Засыпать брикеты в котел или печку надо не доверху, как это можно заложить дровами, а лишь на треть.

Производят три типа брикетов. Прямоугольные или "кирпичики", цилиндрические, четырех- или шестигранные "бревна" в виде карандаша без сердцевины.

- Брикеты называют евродровами, поскольку имеют правильную форму и одинаковый размер. Плотность приобретают за счет сильного прессования, максимальной сушки и лигнина - вещества, которые есть в любом растении. Брикеты руф прессуют прямоугольной формы из опилок или щепок. Брикеты пини-кей по форме напоминают полено со сквозным отверстием. Изготавливают так же, но в конце обжигают. Это защищает их от влаги и увеличивает срок хранения. При сгорании не выделяются вредные вещества, - объясняет Анатолий Богданович.

Условия хранения брикетов зависят от качества упаковки.

- Брикеты руф и пини-кей упаковываются в термопленку. Поэтому их надо хранить в герметичном и сухом помещении. Можно на улице, главное, чтобы сверху было накрытие. Брикеты из торфа расфасовывают в полипропиленовые мешки. Их так же можно складывать под открытым небом. Главное, чтобы на них не попадал дождь или снег, так будут размокать. Брикеты нестро фасуют в мешки. Этот тип топлива следует хранить только в сухом помещении и на поддонах. Поскольку имеют способность втягивать в себя влагу. Не только из земли, но даже из бетонного пола. Поэтому мешки нужно ставить на поддоны. Иначе через месяц-два брикеты распадутся, - рассказывает заместитель директора одного из предприятий 40-летний Виталий Харута из Киева.

Советует покупать несколько вариантов топливных брикетов, чтобы определиться, какие лучше подойдут к котлу.

- Брикеты пини-кей разжечь можно с помощью газеты. Сгорают быстро за счет того, что имеют внутри дырку. Брикеты руф разгораются труднее, поскольку имеют форму кирпича. Сначала стоит растопить дровами, а потом засыпать брикеты. Будут гореть медленно и стабильно поддерживать температуру. Торфобрикет бросают только, когда разгорятся дрова. Больше тлеет, чем горит. Брикеты нестро имеют цилиндрическую форму. Перед включением их лучше полить какой-то горючей жидкостью. Если взять стоимость дров и брикетов, то получается почти одинаково. Но последние занимают в пять раз меньше места. Выигрывают и потому, что имеют лишь 6 процентов влаги. А дрова - от 25 до 40 процентов. Теплоотдача евродров зависит от их плотности. Чем больше, тем лучше. Для собственного комфорта лучше покупать брикеты. Не требуют физического труда. От них почти нет золы и сажи. Соответственно, реже надо чистить котел и дымоход, - отмечает Виталий Серафимович.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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30
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