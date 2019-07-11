Садовый шатер подходит для свадеб на природе

- Последние годы для отдыха на свежем воздухе приобрели популярность шатры. Имеют простую конструкцию. Состоят из металлических трубок и непромокаемого материала. Установка несложная и не займет слишком много времени, - говорит продавец строительного магазина 32-летняя Оксана Вовченко из Днепра.

- Простейшие имеют только крышу. Для большей защищенности в комплект входят "стены". Есть по две, три и четыре, с "окнами". Шатер можно перемещать по территории или перевозить. Это прекрасная замена беседки. И стоит значительно дешевле.

Конструкции шатра имеют много разновидностей. От самых простых до более комфортных.

- Шатер-трапеция имеет только крышу и стойки. Другие шатры могут иметь три стены с окнами. Есть полностью закрытые конструкции. Хорошим вариантом является выбор палатки с двумя "стенами" закрытыми и двумя открытыми. В случае необходимости можно смонтировать еще две.

При выборе палатки следует учитывать материал, из которого изготовлены стены и крыша. Она должна быть водонепроницаемой и устойчивой к воздействию солнца.

Дешевая обычно изготовлена из полипропилена. Шатра хватит разве что на два сезона. Из полиэстера, обработанного полихлорвинилом, прослужит долго.

Конструкция шатра должна быть прочной и надежной. Трубы - из толстого металла. Это обеспечит устойчивость в ветреную погоду. Пластиковые менее устойчивы. Простые может установить один человек, сложные - пара человек. Шатры с деревянным каркасом лучше устанавливать на постоянное место. Важным фактором при выборе палатки является ее размеры. Высота стен идет стандартная - 2 м, плюс 40 см - крыши.

- А вот ширина и длина есть на разный кошелек. Если шатер будет использоваться только для семьи, хватит самого малого. Размер начинается от четырех "квадратов". Стоимость - от тысячи гривен. Садовые шатры используются с ранней весны до поздней осени. В конце сезона шатер следует помыть и просушить. Хранить в сухом месте. Вес сложенного шатра составляет от 7 до 40 кг.

Шатры в теплое время используют для массовых мероприятий. Для выставок, корпоративных вечеринок или свадеб. Размеры палаток есть от 25 до 200 "квадратов". Это соответственно на 50 и 120 человек. Такие палатки можно взять в аренду.