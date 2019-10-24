Паяльник для пластиковых труб работает по принципу утюга

- 30 лет живу в квартире, а нормального ремонта не было. Теперь хочу сделать капитальный. Жена просит перенести мойку ближе к окну. Поменяем батарею. Трубы для воды и отопления планирую положить из пластика. Их соединяют с помощью специального паяльника, - рассказывает черкасщанин Павел Гриб, 57 лет.

- Если паяльник часто используете, надо брать дорогой, - говорит продавец-консультант строительного супермаркета 36-летний Александр Ханин из Черкасс. - К таким в комплекте идут насадки диаметром от 20 до 63 миллиметров. На них качественное тефлоновое покрытие. Если инструмент нужен для ремонта одной квартиры, пригодится бюджетный вариант. Здесь три насадки - диаметром 20, 25 и 32 миллиметра, с тонким слоем тефлона. В самых дешевых может налипать пластик. Поэтому сварка труб будет некачественная.

Новый паяльник перед работой включают дважды. Должно равномерно нагреться жало, на которое крепится насадка.

- В дорогих инструментах есть звуковой таймер. На дешевых стоит термостат. Температуру выставляют как на утюге. Зеленый маячок показывает, что нагревается. Красный - охлаждается. Горячий паяльник ставят на подставку. К металлической части нельзя прикасаться, чтобы не обжечься. В комплекте к более дорогим моделям есть еще ножницы для резки труб и брезентовые рукавицы, - говорит Александр.

Паяльник для полипропиленовых труб работает по принципу утюга.

- Монтировать трубопровод из полимера не сложно. Главное - понять особенности соединения. Основа паяльника нагревающийся массивный металлический элемент. На его поверхность крепится насадка. Внутрь вставляется пластиковая труба и деталь для соединения. Разогреваются одновременно. Для каждого диаметра - определенное время. Например, для трубы диаметром 20 миллиметров надо до 7 секунд.

Во время спаивания полипропиленовых труб применяют два метода - муфтовый и прямой. Первым соединяют трубы диаметром более 63 мм. Край трубы расплавляется с внешней стороны, а муфта - изнутри. Затем их соединяют. Прямой метод использует тот же принцип. Но соединяющими элементами являются края двух одинаковых труб. Здесь нужна незаурядная точность.

- Сначала лучше попрактиковаться. Потому что можно передержать трубу и "заплавить". Или недогреть и соединение получится негерметичным, - рассказывает Александр Ханин.

Для горячего водопровода советует использовать армированные стекловолокном трубы толщиной 20 мм. Более тонкие от горячей воды прогибаются. Для отопления подойдут армированные алюминием трубы.

- Благодаря ему труба меньше расширяется. Это важно, когда надо ее спрятать в стену. Есть чешские, итальянские, турецкие и китайские. По цене и качеству лучшие чешские. Для работы нужны также комбинированные тройники, уголки, обводы, чтобы трубы не скрещивались, - говорит Александр.

Сварка происходит при 270 ... 300 ° C. Во время пайки полимерных труб выделяются токсичные вещества. Поэтому в помещении следует включить вентиляцию или открыть окна.