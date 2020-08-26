На темных обоях видны стыки

- Девять из 10 заказчиков действуют одинаково. В начале ремонта не экономят ни на чем, приглашают специалистов, берут качественные материалы, — говорит строитель 40-летний Вячеслав Мирошниченко из Киева. - А в конце деньги кончаются и клеят обои сами. Через полгода я переделываю, потому что ошибки мозолят глаза.

Вячеслав 15 лет делает ремонты. В последнее время клеит обои, потому что этим можно заниматься в течение всего года. Работает с напарником.

- Набили руку. Двухкомнатную квартиру делаем за два дня, на трехкомнатную уходит три, — рассказывает. - Чистая работа, аккуратная. Зарабатываем больше, чем когда бетон мешали.

Советует, как выбирать и клеить обои. В строительных магазинах продаются разные по ширине, толщине, цвету, материалу.

— Не советую брать дорогие брендовые, толстые, тяжелые, — говорит. — Красота и уют достигаются деталями, а не фоном стен. Обои все равно закроются полочками, картинами, мебелью, шторами. А слишком много ярких акцентов в комнате раздражает, будет пшонка-стайл (в имении бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки отделка была покрыта позолотой. Безвкусицу в оформлении интерьера называют пшонка-стайлом. - ГПУ). И любые обои за пять-семь лет захотите изменить. Потеряют привлекательный вид или надоедят.

Выбирайте обои в зависимости от размера и расположения комнаты, освещения. На стенде в супермаркете все хороши.

Дорого и красиво смотрятся темные бархатные, с насыщенным фоном и крупным контрастным рисунком. Но они не подходят большинству современных квартир, делают их визуально меньше, давят.

Хотите темные контрастные обои - клейте только на одну стенку. На остальные три берите светлые однотонные. Иначе сделаете грот.

На темных толстых обоях всегда видны стыки, потому что основа материала — срез — белый. Чтобы скрыть их, я затираю порошковым красителем, подбираю под тон. Или маркером.

Вячеслав Мирошниченко советует брать светлые обои с размытым и неконтрастным рисунком.

- На таких не видно ни складок, ни волдырей, ни разводов после мытья, которые точно будут за полгода, — рассказывает. — Не давят, подходят под любую отделку. В комнату, на кухню, коридор.

Перед приклеиванием обоев стены осматривает. Штукатурку простукивает. Если есть полость - отбивает и перештукатуривает, потому что отпадет. Трещины подшпаклевывает, бугорки стесывает, дважды покрывает грунтовкой. Определяет, с какой стороны начинать — в том же месте завершится крайняя полоса.

— Обычно — над окном и за батареей, — говорит. - Там самое неприметное место. Раньше разрыв рисунка делали в углу, сейчас так не хотят.

Лазерной рулеткой измеряет периметр комнаты под потолком и над полом.

— Не было еще ни одной квартиры, где они одинаковые, - говорит. — Особенно, если стены выпуклые, полукруглые. А клеить полосы надо вертикально. Натянутая скошеность разойдется на шве после высыхания. Наклеиваю обои внапуск и обрезаю с обеих сторон. Бывает ровный и змеевидный. На выпуклые стены не берите с рисунком, потому что не сойдется никогда.

Советует, как рассчитывать количество обоев.

- Из 10-метрового рулона с рисунком идет три полосы, - говорит. - Если без рисунка и потолки низкие, может получиться и четыре. Я выбрасываю из каждого рулона первые два-три оборота. Потому что здесь края придавлены, на стыках будет видно.

Клей наносит на стену, а не на обои, как делали раньше.

- Не берите ПВА, - говорит. — При высыхании желтеет, пятна проступают. И швы закатывайте валиком, а не затирайте тряпкой. Потому что ее цвет перейдет на стену.

Покупает обои из одной партии.

- Она указана на этикетке, — рассказывает Вячеслав Мирошниченко. — В разных партиях может отличаться цвет, тон. Всегда берите с небольшим запасом. Если останется - пригодится, когда какой-то уголок ребенок обрисует или поцарапает кот.

Вячеслав Мирошниченко называет детали, за которые не стоит переплачивать.

— Антигрибковая грунтовка — маркетинговый ход, — говорит. - Все они антигрибковые. Если плохая вентиляция, высокая влажность и есть разница температур — на стенах будет чернота. Так же дышащие бумажные обои. Стена несколько раз покрывается грунтовкой, клеем. Это все не дышит. Не надейтесь, что влагостойкие обои ежедневно будете драть щеткой и не будет видно следов. Это лишь означает, что периодически их можно протереть влажной тряпкой.