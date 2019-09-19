Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут

- Четыре года тому назад друзья сделали мне котел. Бока и колосники изготовили из толстостенных труб. Здесь хорошо продуманы все возможности котла. Его можно встроить в печи, лежанки, камины. Котел со всех сторон быстро отдает тепло. Уже через 20 минут трубы в доме горячие, - рассказывает 39-летний Александр Башанский.

Котел весит более 50 кг. Имеет длину 90 см, ширина и высота - по 45 см. Стоит от 3,5 тыс. грн.

- Благодаря такой длине в него влезают длинные дрова. Сверху можно положить глухую плиту и готовить. Котел представляет собой теплообменник, который подключается к трубам парового отопления. Способен обогревать 120 квадратных метров. Таким пользуются родители, соседи и много знакомых. Все довольны. Потому что обычная плита грелась дольше. Там время тратилось еще на прогревание кирпича, - говорит Александр.

83-летний Николай Дырда из Самгородка Смелянского района отапливает дом на четыре комнаты с помощью лежанки.

- Построил ее еще в 1959 году, когда строил дом. В лежанку со стороны вставил чугунную "гильзу" от катка, диаметром до 40 сантиметров. Такими тогда в колхозе закатывали свеклу. Один, который вышел из строя, отдали мне. Был длинный, а "болгарок" тогда еще не было. Я два дня пилил лобзиком. "Гильза" нагревается и отдает тепло в дом. В 1990-х провел паровое отопление. От него в лежанку завел регистр, чтобы тоже была теплая. Топил в котле, потом подключил к газу. Последние несколько лет начал экономить. Опять топлю в лежанке. В зале, где спит жена, прохладно. Я в "гильзу" вставлял двухметровую трубу и направлял в двери зала. За эту зиму газ включал только три раза, при больших морозах.

Теперь в лежанке за "гильзой" хочу поставить водяной котел, подключу к системе труб. Присоединю кран, который будет перекрывать работу водяного котла, когда захочу включить газовый. Люди в селе тоже переходят на дрова. Придумывают разные самоделки обогрева домов. На задней части плиты устанавливают сосуд для воды. Может быть круглый или квадратный. К нему приваривают трубу от отопления. Плиту отапливают дровами, в бачке нагревается вода и циркулирует по системе. А на передней части плиты еще и есть готовят, - говорит Николай Дырда.

59-летний Дмитрий Коваленко из микрорайона Дахновка в Черкассах планирует частично перейти на электрическое отопление.

- Я начал делать электрический котел. Самый простой вариант - это корпус из трубы, тен и естественная циркуляция носителя тепла. Котел простой конструкции. Внутрь вертикальной трубы ставится тен. Снизу идет патрубок из обратного трубопровода, а сверху присоединяется подача. Вот и все. У нас на улице проложена трехфазная линия. Я установил двухзонный счетчик. Ночью он считает по самому низкому тарифу. А днем, если уже будет очень холодно, буду пользоваться газовым отоплением. Мой двоюродный брат давно так сделал. Есть ощутимая экономия в деньгах и не мерзнет, ​​- рассказывает Дмитрий Иванович.