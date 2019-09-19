Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4428
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7596
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1980
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2916
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3375
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1404
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1269
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5220
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 333
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 00:55

Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут

  Комментировать
 

- Четыре года тому назад друзья сделали мне котел. Бока и колосники изготовили из толстостенных труб. Здесь хорошо продуманы все возможности котла. Его можно встроить в печи, лежанки, камины. Котел со всех сторон быстро отдает тепло. Уже через 20 минут трубы в доме горячие, - рассказывает 39-летний Александр Башанский.

Котел весит более 50 кг. Имеет длину 90 см, ширина и высота - по 45 см. Стоит от 3,5 тыс. грн.

- Благодаря такой длине в него влезают длинные дрова. Сверху можно положить глухую плиту и готовить. Котел представляет собой теплообменник, который подключается к трубам парового отопления. Способен обогревать 120 квадратных метров. Таким пользуются родители, соседи и много знакомых. Все довольны. Потому что обычная плита грелась дольше. Там время тратилось еще на прогревание кирпича, - говорит Александр.

83-летний Николай Дырда из Самгородка Смелянского района отапливает дом на четыре комнаты с помощью лежанки.

- Построил ее еще в 1959 году, когда строил дом. В лежанку со стороны вставил чугунную "гильзу" от катка, диаметром до 40 сантиметров. Такими тогда в колхозе закатывали свеклу. Один, который вышел из строя, отдали мне. Был длинный, а "болгарок" тогда еще не было. Я два дня пилил лобзиком. "Гильза" нагревается и отдает тепло в дом. В 1990-х провел паровое отопление. От него в лежанку завел регистр, чтобы тоже была теплая. Топил в котле, потом подключил к газу. Последние несколько лет начал экономить. Опять топлю в лежанке. В зале, где спит жена, прохладно. Я в "гильзу" вставлял двухметровую трубу и направлял в двери зала. За эту зиму газ включал только три раза, при больших морозах.

Теперь в лежанке за "гильзой" хочу поставить водяной котел, подключу к системе труб. Присоединю кран, который будет перекрывать работу водяного котла, когда захочу включить газовый. Люди в селе тоже переходят на дрова. Придумывают разные самоделки обогрева домов. На задней части плиты устанавливают сосуд для воды. Может быть круглый или квадратный. К нему приваривают трубу от отопления. Плиту отапливают дровами, в бачке нагревается вода и циркулирует по системе. А на передней части плиты еще и есть готовят, - говорит Николай Дырда.

59-летний Дмитрий Коваленко из микрорайона Дахновка в Черкассах планирует частично перейти на электрическое отопление.

- Я начал делать электрический котел. Самый простой вариант - это корпус из трубы, тен и естественная циркуляция носителя тепла. Котел простой конструкции. Внутрь вертикальной трубы ставится тен. Снизу идет патрубок из обратного трубопровода, а сверху присоединяется подача. Вот и все. У нас на улице проложена трехфазная линия. Я установил двухзонный счетчик. Ночью он считает по самому низкому тарифу. А днем, если уже будет очень холодно, буду пользоваться газовым отоплением. Мой двоюродный брат давно так сделал. Есть ощутимая экономия в деньгах и не мерзнет, ​​- рассказывает Дмитрий Иванович.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 110292
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 33939
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 30060
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 24570
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 23112
Дом
Для приготовления яблочного сока покупают соковыжималку с центрифугой
Для приготовления яблочного сока покупают соковыжималку с центрифугой Просмотров: 63
Электростанция работает при малейшем ветре
Электростанция работает при малейшем ветре Просмотров: 45
"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты"
"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты" Просмотров: 738
Молоко из доильного аппарата не процеживают
Молоко из доильного аппарата не процеживают Просмотров: 36
В начале осени ремонтируют кирпичную печку
В начале осени ремонтируют кирпичную печку Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 641
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua