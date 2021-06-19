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суббота, 19 июня 2021 11:09

Украина одержале первую победу на Кубке мира

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Украина одержале первую победу на Кубке мира
Украина реваншировалась за первое поражение в Кубке мира. Фото: Николай Бочок, УАФ

19 июня 2006 сборная Украины играла второй свой матч на Кубке мира. Соперник - сборная Саудовской Аравии. Наши одержали первую историческую победу - 4:0.

Первую игру сборная Украины громко проиграла молодой команде Испании - 0:4. Тогда еще никто не знал, что испанцы выиграют следующие три больших первенства - дважды Евро и однажды Кубок мира.

После поражения от Испании Григорий Суркис, возглавлявший федерацию футбола, поссорился с Олегом Блохиным. Тренер собирался домой и даже выпил бутылку водки. Но, в конце концов, успокоился.

Игру с Саудовской Аравией наши начали в ураганном темпе. Уже на четвёртой минуте счет в прыжке открыл защитник с "Днепра" Андрей Русол - 1:0.

На 36-ой минуте форвард Сергей Ребров решился на дальний удар. Голкипер саудитов поскользнулся и не смог парировать удар - 2:0.

На первой минуте второго тайма Андрей Шевченко опередил защитника и ударом головой сделал счет - 3:0. Наши имели еще несколько прекрасных возможностей, но использовали только одну Шевченко прорвался к воротам и выкатил под удар Максиму Калиниченко - 4:0.

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На том первенстве Украины дошла до четвертьфинала. В третьем матче группы мы обыграли Тунис - 1:0, а в 1/8 финала победили Швейцарию в серии пенальти - 3:0. И только в четвертьфинале нас остановили будущие чемпионы мира - итальянцы. Счет - 3:0.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
19
июня

Украина одержале первую победу на Кубке мира

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