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понедельник, 20 сентября 2021 16:48

Как побороть тягу к вредной еде

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Как побороть тягу к вредной еде
Небольшие порции еды, маленькие тарелки и достаточно времени, чтобы поесть, - это еще одни приемы, позволяющие осознанно наслаждаться и лучше насытиться. Фото: pixabay

Чаще всего человека тянет к вредной пище - сладости, чипсы, картофель фри.

В результате со временем появляются лишние килограммы, пишет Нeilpraxisnet.

Поэтому стоит предупреждать тягу к вредному, поддерживать постоянный уровень сахара в крови. Эксперты поделились советами, как это сделать.

Когда пересыхает во рту и урчит живот, запасы энергии обычно истощаются. К плохой пище не будет тянуть, если питаться правильно. Цельнозерновые продукты, орехи и фрукты помогают надолго поддерживать уровень сахара в крови в равновесии и не переедать.

Ведь сладости, печенье или пирожные вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и такое же быстрое падение. Пэтому и возникает приступ голода.

Небольшие порции, маленькие тарелки и достаточно времени на еду позволят осознанно насладиться и лучше насытиться.

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Также специалисты советуют не пропускать приемы еды.

Люди не всегда поправляются из-за переедания и болезни. Чаще всего причиной лишнего веса становится малоподвижный образ жизни и вредная пища. Есть и скрытые причины появления лишних килограмм. Ведь иногда они появляются даже при существенной физической активности и правильном питании.

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Комментарии

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Дата
20
сентября

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