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вторник, 14 сентября 2021 23:46

Назвали наиболее шокирующие причины лишних килограмм

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Назвали наиболее шокирующие причины лишних килограмм
Неправильно подобранная диета - еще одна из причин лишнего веса. Фото: pixabay

Люди не всегда поправляются из-за переедания и болезни.

Чаще всего причиной лишнего веса становится малоподвижный образ жизни и вредная пища, рассказала врач-ендокринолог Елена Губкина.

Есть и скрытые причины появления лишних килограмм, по ее словам. Ведь иногда они появляются даже при существенной физической активности и правильному питанию.

"Прием некоторых лекарств и гормонов, таких как антидепрессанты и стероидные гормоны, приводят к увеличению веса. Отказ от курения тоже этому способствует. Никотин подавляет аппетит курильщика, но когда человек бросает курить, его аппетит резко возрастает. Проблемы со сном также ведут к тому, что человек поправляется ", - рассказала Елена.

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Неправильно подобранная диета - еще одна из причин лишнего веса. В некоторых случаях даже на первый взгляд здоровый рацион питания может спровоцировать усиление аппетита и серьезные нарушения в обмене веществ. Головной мозг всегда реагирует на такой рацион и начинает восстанавливать энергию за счет дополнительных калорий. Еще одной причиной, которая приводит к набору лишней массы тела, являются длительные хронические стрессы.

Некоторые овощи наиболее эффективны для похудения. Они обязательны при правильном питании и здоровом похудении. Чтобы растительная пища была максимально полезной, ее надо есть сырой. Если же приготовить, то разница в эффективности для похудения не будет существенной. Особенно, если не использовать много масла или молочных продуктов.

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