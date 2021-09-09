Здоровое похудение: какие овощи лучшие для этого

Чтобы растительная пища была максимально полезной, ее надо есть сырой. Фото: pixabay

Некоторые овощи наиболее эффективны для похудения.

Они обязательны при правильном питании и здоровом похудении, пишет medikforum.

Чтобы растительная пища была максимально полезной, ее надо есть сырой. Если же приготовить, то разница в эффективности для похудения не будет существенной. Особенно, если не использовать много масла или молочных продуктов.

Идеальными для похудения являются листовые овощи, брокколи и цветная капуста, перец, помидоры, морковь, цукини.

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"Чрезмерное ограничение в калориях приведет к снижению энергичности и недостатку жизненно важных микроэлементов. Также оно может вызвать депрессию, которая выльется в переедание через некоторое время", - пояснила врач Кэти Куфал.

Начинается тыквенный сезон. Этот овощ не только дешевый, но и полезный. Его считают одним из лучшим вариантом диетического питания. Именно тыквенная диета способствует быстрому похудению. Тыква дает ощущение сытости и одновременно наименее калорийна. Улучшается работа кишечника за счет высокого содержания клетчатки. Она на 90% состоит из воды, и в одной порции тыквы содержится не более 50 калорий. Тыква яркого цвета, так как содержит бета-каротин, необходимый для здоровья глаз.