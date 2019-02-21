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понедельник, 25 февраля 2019 05:21

Колодец чистят дважды в год

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- Скважина и колодец имеют преимущества и недостатки, - говорит Петр Сюмар, 46 лет, специалист по устройству водоснабжения для частных жилых зданий из Львова.

- Популярность колодцев объясняется меньшими затратами. Их копку без применения буровой техники могут позволить себе большинство сельских жителей.

Грамотно обустроенный колодец будет исправно служить более полувека.

- Обязательно поинтересуйтесь у соседей - сколько вкопано колец в их колодцы. В сухое лето уровень воды может сильно упасть или совсем исчезнуть. Если колодцем пользуются нерегулярно, через три-четыре года вода в нем теряется. Надо чистить дважды в год. При необходимости еще и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

К минусам колодцев следует отнести риск загрязнения воды талыми или сточными водами. Этого можно избежать, если хорошо герметизировать стыки колодезных колец.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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25
февраля

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