Колодец чистят дважды в год

- Скважина и колодец имеют преимущества и недостатки, - говорит Петр Сюмар, 46 лет, специалист по устройству водоснабжения для частных жилых зданий из Львова.

- Популярность колодцев объясняется меньшими затратами. Их копку без применения буровой техники могут позволить себе большинство сельских жителей.

Грамотно обустроенный колодец будет исправно служить более полувека.

- Обязательно поинтересуйтесь у соседей - сколько вкопано колец в их колодцы. В сухое лето уровень воды может сильно упасть или совсем исчезнуть. Если колодцем пользуются нерегулярно, через три-четыре года вода в нем теряется. Надо чистить дважды в год. При необходимости еще и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

К минусам колодцев следует отнести риск загрязнения воды талыми или сточными водами. Этого можно избежать, если хорошо герметизировать стыки колодезных колец.