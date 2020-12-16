Качественный озонатор должен быть сертифицирован

- Озонирование - самый безопасный и эффективный метод дезинфекции, - говорит Павел Украинец, директор предприятия "Эко Сити", которое производит озонаторы. - Даже привычная всем хлорка - токсичная, оставляет пятна на поверхностях, ею нельзя обеззаразить продукты питания.

Советует, как выбрать озонатор.

- Эффективную дезинфекцию выполнит только промышленный озонатор, с производительностью изготовления газа не менее 10 граммов в час, - продолжает. - Все, что меньше - ароматизатор воздуха. На китайских озонаторах пишут такие характеристики, но реально они производят не более 500 мг в час. Мощность устройства и время работы в конкретном помещении должны определять специалисты. Никаких вычислений на глаз быть не может. В лучшем случае это потраченные на ветер деньги, в худшем - отравление.

Качественное устройство должно быть сертифицировано в Украине. Это гарантия его эффективности.

- Все устройства без документов - ароматизаторы, - говорит Павел Украинец. - Эффективный озонатор не может стоить дешево. Самый дешевый у нас - 7,8 тысячи гривен. Меньше не бывает, потому что его комплектующие дорогие.

Озон из профессионального генератора убивает 99,99% вирусов и бактерий, при регулярной дезинфекции помещения может обезопасить от заражения коронавируса. Также защитит от гриппа, стафилококка, уничтожит кишечную палочку, аллергены фенол, формальдегид, табачный дым, преодолеет плесень.

Повсеместное озонирование как борьбу с коронавирусом стали активно использовать Китай, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Япония, США и многие другие страны. По данным американских ученых, опыт с обработкой озоном различных материалов, на которых активный вирус, показал, что применение промышленного генератора помогает очистить как твердые поверхности, так и одежду, ковры, мягкую мебель.

Купить озонаторы для дезинфекции можно в компании "Эко Сити" на их сайте www.ozonator.org. Или заказать по телефону 0 (66) 666 66 71.