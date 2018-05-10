Финскую сауну оборудуют электропечью

- Сауне в финских домах отводят столько же места, сколько и кухне. А иногда даже, как спальне или гостиной, - рассказывает Витольд Куперник, 48 лет, из Киева. Он - специалист по строительству загородных домов, бань, саун и каминов.

- В эпоху интернета можно заказать любую конструкцию в магазине. Лучшие разборные сауны - шведские. Однако они примерно на 20 процентов дороже финских аналогов. Сборную сауну без пола монтируют за день. Преимущество таких - хорошая вентиляция и точные расчеты. Однако есть неудобство в ее расположении. Сауну ставят практически посреди комнаты, ведь она не должна плотно примыкать к стенам.

Шведы и финны строят сауны преимущественно из хвойных пород деревьев. Скамейки производят из абаша. Хвойные породы сильно нагреваются.

- Абаш - порода африканской древесины. Она имеет пористую структуру, поэтому медленно набирает тепло.

Украинские сауны стоят дешевле. Их создают под конкретное помещение. В качестве основного материала местные мастера используют осину.

- Это дерево - лучший выбор для бань и саун. Дерево медленно нагревается, имеет лечебные свойства. Однако у наших саун есть недостатки. Например, не всегда правильно располагают печь. Некачественно выполняют вентиляцию. Это свидетельствует о недостатке опыта и мастерства строителей.

Дает несколько рекомендаций для тех, кто собирается строить сауну на даче.

- Забудьте о дровяных печах. Современный мир давно перешел на электрические. Они удобны и более гигиеничны. Для небольших помещений хватит слабой печки. Например, для комнаты 2 на 2 метра нужна печь мощностью до 8 киловатт.

Деревянный пол тоже давно неактуален. Имеет много недостатков. Постоянно подмокает, его трудно чистить. Лакировать или красить дерево нельзя, потому что тогда в сауне нарушится микроклимат.

В современных саунах пол выкладывают плиткой. Легко вытирается, слабо нагревается.

- При строительстве дома сауну устанавливают в последнюю очередь. До этого следует полностью завершить все "мокрые" работы - покраска, укладка кафеля. Перед монтажом конструкции помещения следует проветривать не менее недели, - добавляет Витольд Куперник.