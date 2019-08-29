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понедельник, 02 сентября 2019 00:00

Дровокол обрабатывает твердые породы дерева

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- Четыре года назад сделал станок для колки дров. Потратил на это две недели. Хорошая вещь. Теперь не надо стоять с топором. В дровоколе главное - колун, металлический конус. Его можно приобрести на рынке или в интернете. Мне выточил кум, - говорит 60-летний Дмитрий Шинкаренко из Смелы Черкасской области.

Для заготовки колуна купил на базаре металлическую болванку диаметром 10 см. Длину выбрал более 20 см.

- Заготовку колуна кум сделал за два дня. Я отвез болванку в понедельник утром. А забрал на следующий день вечером. Конус в конце должен быть как можно шире. Вначале резьба идет узкая, а затем расширяется - чтобы винт сначала вкручивался в чурку, а дальше ее разрывал. Для станка я купил вал, два подшипника на корпус и шкив. Диаметр последнего подбирал так, чтобы были меньше обороты конуса, - продолжает.

Электрический мотор установил мощностью 4 кВт, на 1 тыс. оборотов.

- На конусе сделал не более 350 оборотов в минуту. Уменьшал их, подбирая диаметр шкивов. На валу мотора поставил меньше, а на конусе - больше. Электрическая линия у меня - трехфазная. Если подключать к 220 киловаттам, то отдача мотора будет слабее. Сварил станок высотой в свой рост, чтобы не приходилось нагибаться. Я сделал на 80 сантиметров, ширина и длина - произвольная. Листовой металл на верх стола выбрал толщиной 4 миллиметра. Ножки использовал из квадратных труб, 30 на 30 сантиметров. Колун пристроил сбоку, чтобы на стол можно было положить несколько чурок. Сначала на шкивы ставил один пояс. Начал колоть полено, но он буксовал, останавливался конусный винт. Тогда поставил на два пояса. Идеально. Кнопки черную "пуск" и красную "стоп" пристроил на станке так, чтобы удобно было включать и выключать мотор, - рассказывает Дмитрий Иванович.

Станок колет твердые породы дерева - дуб и акацию.

- Бревно нужно ставить так, как рубишь. Разрывает даже с сучками. Колун захватывает чурку и тянет. Раскалывает быстро, сил не прикладываю. Хуже всего поддается осокорь, потому что извилистый. Бывают случаи, когда мотор от большой нагрузки останавливается. Я в конусе просверлил отверстия. Туда вставляю "монтировку", отвернул бревно и разъединил. Реверс в моторе делать не нужно, потому что он не включится. Много дров не накалываю, только при необходимости. Работать удобнее вдвоем. Я делаю с внуком. Он подает чурки, я раскалываю, - говорит Дмитрий Шинкаренко.

Образцы изготовления разных дровоколов можно найти в интернете. Или приобрести заводского производства.

- Они могут быть на дизельном топливе, бензине, электрические и механические. Последние хорошо подходят для небольших объемов работ. Самый надежный - электрический. Форма колуна может быть конусная или крестообразная. Первый встречается в электрических и дизельных. Его плюс в том, что бревно раскалывает не только за счет механического давления, но и оборотов наконечника конуса.

Крестообразный колун ставят на гидравлический дровокол. Он позволяет делать сразу четыре части. Гидравлические дровоколы за короткое время позволяют переколоть большой объем бревен. Реечный механизм работает чаще всего от электричества.

- Колун крепят к рейке, что движется за счет зубчатой передачи. Но любой станок дешевле изготовить самому. Люди из чего только ни придумывают. Я в интернете встречал смонтированный на основе запчастей от тракторов, стиральной машины и колеса от автомобиля, - говорит Дмитрий Шинкаренко.

Конусный колун стоит от 500 грн, в зависимости от его размера. Готовый станок предлагают от 4,5 тыс. грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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