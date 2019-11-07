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понедельник, 11 ноября 2019 00:05

Для индукционных плит не подходит посуда с тонким дном

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- Приобрела себе недавно индукционную плиту. Была бы полностью довольна ею, если бы не проблема с посудой. У меня роскошная керамическая сковорода, очень качественная, дорогая. А вот на плите новой готовить в ней невозможно: все сырое, продукты даже чуть-чуть не прогреваются, - говорит 33-летняя Татьяна Лапина из Николаева.

- Для индукционных плит нужна посуда из материалов, имеющих высокий уровень магнитной проницаемости. Керамика, фарфор к таким не относятся. Подойдет посуда чугунная, из магнитной нержавейки, железная эмалированная, - рассказывает продавец-консультант Александр Лановой из Киева.

Алюминиевая посуда может использоваться только если у нее утолщенное дно с антипригарным покрытием. Стеклянную брать можно в случае, если из стекла сделаны лишь стенки и крышка. Дно обязательно должно быть железным.

- Другой важный критерий - толщина дна посуды. Она должна составлять минимум 2 мм, в идеале - 6-8. Если дно будет слишком тонким, под воздействием магнитного поля посуда легко деформируется.

Диаметр дна посуды для индукционной плиты должен совпадать с размером конфорки или покрывать не менее 70% ее площади. Если посуда слишком маленькая, пища недостаточно будет прогреваться.

- Еще важно, чтобы дно было ровным. Если будет изогнутой формы, площадь соприкосновения ее с поверхностью плиты будет недостаточная. В таком случае панель может даже не включиться.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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