Брикеты выделяют в 1,5-2 раза больше тепла, чем дрова

- Отапливаю дом твердотопливным котлом. На дрова каждый сезон шли огромные деньги. Попробовал для интереса раз заменить топливными брикетами. Сначала топил ими вперемешку с дровами. Потом от дров вообще отказался - топлю теперь только брикетами, - говорит 61-летний Николай Палий из Херсона.

- Брикеты имеют высокую плотность. Даже выше, чем у дуба. Благодаря этому горят они значительно дольше: на полное сгорание идет в 2-4 раза больше времени, если сравнивать с дровами. Поэтому и расходы значительно меньше, - рассказывает Мирослав Ришко, специалист деревообрабатывающего предприятия, которое включает полный цикл деревообработки.

Тепла в результате сжигания 1 кг брикетов выделяется в 1,5-2 раза больше, чем при сжигании того же количества дров. Во время горения они не искрят, дыма выделяют минимум, не "стреляют" и не самовозгораются.

- При условии правильного хранения влажность брикетов не превышает четырех-восьми процентов. После сгорания они превращаются не в уголь, а в золу. Причем количество ее минимальное: составляет всего один-два процента от общего объема сожженного продукта.

Брикеты изготавливаются из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Использование их не вредит окружающей среде. Золу после сжигания можно применять как удобрение.

Брикеты рассчитаны на все виды топок и твердотопливных котлов. Для печей и каминов тоже подходят. Места для хранения требует вдвое меньше, чем дрова: 1 тонна брикетов занимает 1 куб. м, тогда как дрова - 2-3 куб. м.

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