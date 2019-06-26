Лимонад из липы настаивают сутки

50 летняя Ольга Малыш из Ковалевки Полтавского района делает квас с мятой и лимонад из липы. Делится рецептами.

- В селе всегда много работы, бегаешь весь день во дворе, в жару устаешь. Квас - незаменимая вещь в такую ​​погоду. Достал из холодильника, сделал несколько глотков - и освежился, - говорит Ольга Владимировна. - В нашем дворе хорошо разрослась мята, пахнет. Я решила сделать из нее квас. Рецепт придумала сама. На 10 литров воды нужно три куска бородинского хлеба, 10 столовых ложек сахара, 7 столовых ложек порезанной свежей мяты и 30 граммов дрожжей.

Хлеб размять и залить кипятком.

- Пусть настоится 5 часов. Затем жидкость процеживают. Добавляю остальные ингредиенты и отставляю в темное прохладное место на два-три дня. Получается газированный напиток, с легким ароматом мяты, - говорит Ольга Малыш.

Для лимонада из липы берет цвет из поздних сортов дерева.

- Поздняя липа часто растет в лесу. Стараюсь рвать ее, а не с деревьев возле пыльных дорог. На 10 литров лимонада нужно шесть горстей липового цвета, три лимона, шесть столовых ложек меда. В бутыль кладу сухой липовый цвет, порезанный дольками с кожурой лимон, мед. По желанию, можно добавить порезанную мяту или мелиссу. Заливаю холодной водой из колодца. Перемешиваю, накрываю тканью, оставляю минимум на 8 часов под солнцем, а еще лучше - на сутки. Затем процеживаю лимонад через сито. Получается вкуснее, чем магазинный.