Последний звонок 2019: когда будет конец учебного года

День последнего звонка в украинских школах разный. Фото: neoqua / Pixabay

Традиционно учебный год в Украине завершается в последнюю пятницу мая, но в этом году в месяце пять пятниц.

День последнего звонка в школах разный, ведь решение о его дате, сценарии, форме и порядке празднования администрации школ принимают самостоятельно. Главное условие, чтобы школьники ушли на летние каникулы не позднее 31 мая. Об этом пишет Сегодня.

Так, во многих школах Украины решили не ждать конца месяца и провести праздник 24 мая, то есть уже завтра. В то же время киевские школьники пойдут на каникулы в пятницу, 31 мая. А в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, в столице состоится празднование Дня города.

А вот выпускные балы в большинстве украинских школ будут уже после проведения ВНО, которое стартовало 21 мая и продлится до 13 июня. Но точную дату выпускных определяют школы также самостоятельно. Поэтому выпускные балы могут произойти в период с 24 мая по 24 июня.

В сети появились правильные ответы на ВНО по математике, который выпускники сдавали вчера. Украинский центр оценивания качества образования выложил у себя на сайте файл с решением всех 33 задач.